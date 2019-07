Video/ Nigeria Camerun (3-2): gol e highlights, Super Aquile ai quarti

All’Alexandria Stadium la Nigeria supera per 3 a 2 il Camerun non senza faticare: gli highlights del video Nigeria Camerun descrivono bene questo vivace ottavo di finale. Nel primo tempo le Super Aquile spezzano l’equilibrio iniziale al 19′ passando in vantaggio grazie alla rete segnata da Ighalo, su assist di Omeruo. Tuttavia, gli uomini di Seedorf non demordono e si riorganizzano per poi pareggiare al 41′ per merito di Bahoken, su suggerimento di Bassogong. Ci pensa Njie a ribaltare momentaneamente il risultato al 44′, completando il sorpasso con l’aiuto dell’ottimo Bahoken. Nel secondo tempo però, la Nazionale allenata dal ct Rohr rimette le cose a posto al 63′, supportato da Musa, con la doppietta di Ighalo. Quest’ultimo poi regala il passaggio vincente ad Iwobi per riportare avanti i suoi al 66′. I nigeriani sfiorano dunque il poker deifinitivo in almeno tre occasioni importanti e gli avversari non riescono più ad orchestrare la manovra per far male da qui al triplice fischio del direttore di gara. Grazie a questa vittoria la Nigeria accede ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2019 mentre il Camerun saluta il torneo venendo eliminata.

VIDEO NIGERIA CAMERUN, STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Camerun avrebbe potuto e dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto a quanto espresso dal risultato finale. I Leoni hanno fatto loro il possesso palla con il 62%, oltre ad aver toccato molti più palloni a fronte del 311 su 406 contro 167 su 257 passaggi completati. Le Super Aquile si sono però distinte in fase offensiva grazie al 12 a 9 nelle conclusioni totali, delle quali 5 a 3 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Nigeria è stata la squadra più fallosa a causa del 16 a 13 nel computo dei falli commessi e l’arbitro J. Bondo, proveniente dal Botswana, ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo rispettivamente Awaziem da un lato, Kunde Malong e Mandjeck dall’altro.

TABELLINO

Nigeria Camerun 3-2 (p.t. 1-2)

Reti: 19′ Ighalo (N); 41′ Bahoken (C); 44′ Njie (C); 63′ Ighalo (N); 66′ Iwobi (N).

Assist: 19′ Omeruo (N); 41′ Bassogong (C); 44′ Bahoken (C); 63′ Musa (N); 66′ Ighalo (N).

NIGERIA Akpeyi; Aina, Ekong, Awaziem, Omeruo; Ndidi, Etebo, Musa, Ighalo (85′ Onuachu), Simon (60′ Chukwueze), Iwobi (90′ Balogun). All.: Rohr.

CAMERUN Onana; Collins, Banana, Ngadeu, Oyongo, Mandjeck (62′ Zambo Andre-Frank), Malong (87′ Zoua), Njie (70′ Ekambi), Bahoken, Bassogog, Choupo-Moting. All.: Seedorf.

Arbitro: J. Bondo (Botswana).

Ammoniti: 29′ Kunde Malong (C); 51′ Mandjeck (C); 70′ Awaziem (N).

VIDEO NIGERIA CAMERUN, GOL E HIGHLIGHTS





