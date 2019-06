Video/ Nigeria Guinea (1-0): highlights e gol, basta Omeruo (Coppa Africa 2019)

Nuovo successo per le Super Aquile nel secondo turno del girone B per la Coppa d’Africa 2019: come si vede nel video di Nigeria Guinea, ai primi basta la vittoria col risultato di 1-0 per mettere a tabella altri tre punti pesantissimi. La rete della vittoria però arriva solo nel secondo tempo: al via infatti al Nigeria pur mostrandosi pià propositiva ed aggressiva degli avversari. a cui è concessa solo qualche sporadica occasione da gol, non trova l’attacco vincente, grazie anche all’ottima prova di Kone tra i pali. E’ quindi solo al 73 che la partita si sblocca con il gol di Omeruo: da qui le Aquile si limitano a gestire il risultato mentre la Guinea fa di tutto per trovare almeno il pareggio, non riuscendo comunque a violare la porta di Akpey. con questo successo la Nigeria rimane quindi in vetta con ben 6 punti, mentre la Guinea è terza con un solo punto e poche speranze di potre accedere alla fase finale della Coppa d’Africa.

IL TABELLINO

Nigeria Guinea 1-0 (0-0 pt)

Reti: 73′ Omeruo

Nigeria: 16 Daniel Akpeyi ‏(gk) 2 Temitayo Aina 6 Leon Balogun 20 Chidozie Awaziem 22 Kenneth Omeruo 4 Wilfred Ndidi 8 Peter Etebo 7 Ahmed ;usa ‏(c) 9 Ighalo Odion Ighalo 15 Moses Simon 18 Alex Iwobi

Guinea: 1 Ibrahim Kone ‏(gk) 3 Issiaga Sylla 5 Ernest seka 6 Falette Simon 18 Dyrestam Mikael 4 Amadou Diawara 8 Naby Keita 13 Ibrahima Cissé 10 François Kamano 16 Ibrahima Traore ‏(c) 21 Sory Kaba

Note: ammoniti 17′ Falette (G), 62′ Musa (N), 65′ Seka (G), 90′ Etebo (N)

Stadio Alexandria Stadium Arbitro: De Carvalho

