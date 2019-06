Diretta Nigeria Guinea/ Streaming video DAZN: sfida decisiva! (Coppa d’Africa 2019)

Nigeria Guinea, in diretta dallo stadio di Alessandria d’Egitto, si gioca alle ore 16:30 di mercoledì 26 giugno ed è valida per la seconda giornata nel gruppo B di Coppa d’Africa 2019. Una sfida che potrebbe consegnare il primo posto agli Elefanti Nazionali e, almeno sulla carta, la qualificazione agli ottavi: per contro però il 2-2 contro il Madagascar rischia di essere pesante in termini di passaggio del turno, anche se certamente l’ultima sfida contro il Burundi lascia parecchie porte aperte. La grande occasione ce l’ha la Nigeria, super favorita per vincere questo girone e già vincente all’esordio, anche se ha dovuto aspettare il finale per battere la matricola Burundi e dunque non ha avuto un approccio entusiasmante a questo torneo. Le Super Aquile però sono fortemente candidate ad arrivare in fondo, e adesso proveranno a prendersi un altro successo per archiviare la qualificazione agli ottavi. Aspettando la diretta di Nigeria Guinea possiamo dunque gettare un rapido sguardo su quelle che sono le probabili formazioni di questa partita, valutando le potenziali scelte da parte dei due Commissari Tecnici.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Nigeria Guinea, perchè come sappiamo la Coppa d’Africa è in esclusiva sulla nuova piattaforma DAZN: dovrete dunque essere abbonati a questo servizio e usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la partita in diretta streaming video. In alternativa, qualora abbiate in dotazione una smart tv con connessione a internet, potrete installare l’applicazione direttamente sullo schermo del televisore.

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA GUINEA

Il 4-2-3-1 di Gernot Rohr per Nigeria Guinea potrebbe e dovrebbe prevedere una maglia da titolare per Ighalo, matchwinner sabato: l’attaccante dello Shanghai Greenland sarà dunque la prima punta con Obi Mikel alle sue spalle, mentre Chukwueze e Iwobi saranno confermati sulle corsie laterali. A centrocampo il tandem di raccordo e impostazione dovrebbe essere formato da Etebo e Ndidi; Shehu e Ola Aina sulle corsie, Troost-Ekong e Omeruo saranno invece i due centrali difensivi a protezione del portiere Akpeyi. Sarà invece 4-1-4-1 per Paul Put: Amadou Diawara è il perno centrale davanti alla difesa, Kaba il centravanti che agirà davanti a Camara e Ibrahima Cissé, mentre Ibrahima Traoré e Kamano forniranno il supporto sugli esterni. Spazio poi a Dyrestam e Sylla come laterali bassi a dare una mano al reparto arretrato, completato dalla coppia centrale Jeanvier-Falette e con Aly Keita che sarà il portiere.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Bwin ha fornito per Nigeria Guinea indicano chiaramente nelle Super Aquile la nazionale favorita per la vittoria: il segno 1 che identifica questa eventualità porta in dote un valore di 1,83 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo già a 4,75 per il successo della Guinea regolato dal segno 2. Il pareggio, ipotesi per la quale dovrete scommettere sul segno X, vi farebbe vincere un corrispettivo di 3,20 volte quanto investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA