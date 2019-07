Video/ Nigeria Sudafrica (2-1) highlights e gol. Troost Ekong decisivo (Coppa Africa)

Partita quanto mai entusiasmante quella a cui abbiamo assistito ieri a il Cairo per i quarti di finale di Coppa d’Africa 2019, dove la Nigeria ha alla fine battuto col risultato di 2-1 il coriaceo Sudafrica, che pure negli ultimi minuti dell’incontro aveva fatto di tutto per trovare il pareggio e quindi l’extratime. Come si vede nel video di Nigeria Sudafrica, sono infatti le Super Aquile le prime a farsi veder in area avversaria e tutto il primo tempo praticamente è in mano alla formazione del ct Rohr: la rete del vantaggio arriva poi al 27’ con Chukwueze. E’ quindi nella ripresa che assistiamo al rilancio dei Bafana Bafana che riescono davvero a mettere paura agli avversari. Dopo un costante pressing la rete del pareggio non tarda ad arrivare e vede la firma di Zungu al 71’. Gli ultimi minuti del match sono al cardiopalma: la sfida pare in perfetto equilibrio ma con l’entrata di Simon per Super Aquile ritrovano coraggio oltre che la rete della vittoria, al 89’ e a firma di Troost Ekong, su assist dello stesso giocatore del Levante. Il triplice fischio finale decreta l’accesso alla semifinale della Coppa d’Africa 2019 della Nigeria.

IL TABELLINO

Nigeria Sudafrica 2-1 (1-0 pt)

Reti: 27’ Chukwueze (N), 71’ Zungu (S), 89’ Troost Ekong (N)

NIGERIA: Akpeyi; Collins, Ekong, Awaziem, Omeruo; Ndidi, Etebo; Musa, Ighalo, Chukwueze; Iwobi

SUDAFRICA: Williams; Mhkwanazi, Mkhize, Hlatshwayo, Hlanti; Zungu, Mokotjo; Furman, Lorch, Mothiba; Tau

Note: ammoniti 14’ Mothiba (S), 35’ Musa (N), 49’ Hlatshwayo (S), 62’ Tau (S), 75’ Mkhize (S)

Stadio: Cairo International Stadium Arbitro: Redouane

