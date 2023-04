Video/ Nizza Basilea (1-2) gol e highlights: gli svizzeri qualificati alle semifinali

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NIZZA BASILEA: LA SINTESI

All’Allianz Riviera il Basilea supera in trasferta il Nizza per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Digard a cominciare meglio la gara riuscendo pure a passare in vantaggio intorno al 10′ grazie alla rete messa a segno da Laborde, assistito dall’ex juventino Ramsey dopo l’errore commesso da Adams. I minuti scorrono sul cronometro ed i francesi mancano un paio di opportunità con il solito Laborde al 23′ e con Ramsey al 29′. Gli ospiti allenati da mister Vogel si disperano invece al 27′ sulla chance fallita da Amdouni.

Nel secondo tempo i transalpini mancano un’altra occasione al 54′ con la conclusione imprecisa di Mendy. Nell’ultima parte dell’incontro gli sforzi effettuati dagli svizzeri hanno portato loro i frutti sperati trovando appunto il gol del pareggio all’86’ per merito di Augustin, bravo a sfruttare il suggerimento dell’ex romanista Calafiori. Ai tempi supplementari i gialloneri ribaltano il punteggio completando il sorpasso con il gol siglato da Adams attraverso un colpo di testa vincente su passaggio di Adams e sugli sviluppi di un corner. Inutile la traversa colta da Brahimi per gli Aquilotti al 108′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro olandese S. Gozubuyuk ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Dante, Boudaoui, Bard, Ramsey, Pepe e Thuram da un lato, Ndoye e Lang dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche, anche in virtù del 2 a 2 dell’andata, permette al Basilea di qualificarsi alle semifinali di Conference League mentre il Nizza viene eliminato dalla competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NIZZA BASILEA, IL TABELLINO

Nizza-Basilea 1 a 2 (p.t. 1-0) AND.: 2-2

Reti: 10′ Laborde(N); 86′ Augustin(B); 98′ Adams(B).

Assist: 10′ Ramsey(N); 86′ Calafiori(B); 98′ Males(B).

NIZZA (3-5-2) – Schmeichel; Ndayishimiye, Todibo, Dante; Mendy, Ramsey, Boudaoui, K. Thuram, Bard; Laborde, Moffi. Allenatore: Digard.

BASILEA (3-5-2) – Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Millar; Amdouni, Zeqiri. Allenatore: Vogel.

Arbitro: S. Gozubuyuk (Paesi Bassi).

Ammoniti: 33′ Ndoye(B); 38′ Dante(N); 56′ Boudaoui(N); 59′ Bard(N); 90’+4′ Ramsey(N); 90’+6′ Pepe(N); 105’+1′ Thuram(N); 115′ Lang(B).

