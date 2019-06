Video/ Norvegia Australia (5-2 dcr): highlights e gol, nordiche ai quarti (Mondiali)

Si è dovuti andare ai calci di rigore per definire la prossima finalista ai quarti di finale dei mondiali di calcio femminile 2019 che sono in corso in Francia, ma alla fine sono state le nordiche a strappare il pass per la prossima fase. Come emerge nel video di Norvegia Australia, la sfida a cui abbiamo assistito ieri sera all’Allianz Riviera di Nizza è stata quanto mai sofferta e combattuta, tra due squadre grandemente motivate ma pure molto equilibrate. Al via sono state le norvegesi a portarsi in vantaggio con la rete di Herlovsen al 31’, ed è stato solo all’83’ che le Matildas sono riuscite a trovare il gol del pari grazie a una magia di Kellond Knights (benché prima Kerr avesse sfondato lo specchio avversario: il gol è stato annullato per fuorigioco). Si deve quindi andare ai tempi supplementari che però, si chiudono sullo 0-0 nonostante le tante e belle occasioni da gol create da entrambe le squadre: si segnala però il rosso assegnato a Kennedy al 104’ che lascia le australiane in inferiorità numerica. Nonostante l’occasione, la Norvegia però non chiude il conto: lo farà quindi ai rigori grazie agli ottimi tiri di Hansen, Reiten, Njede e Engen.

IL TABELLINO

Norvegia Australia 5-2 dcr (1-1 dopo tempi regolamentari)

RETI: 31’ Herlovsen (N), 83’ Kellond Knight (A)

RIGORI: Hanse (N), Kerri sbagliato (A), Reiten (N), Gielnik sbagliato (A), Mjede (N), Catley (A), Engen (N)

NORVEGIA (4-4-2): Hjelmseth – Moe Wold, Mjelde, Thorisdottir, Minde – Saevik, Bøe Risa, Egen, Reiten – Graham, Herlovsen. CT. Even Pellerud

AUSTRALIA (4-3-3): Williams – Carpenter, Kennedy, Catley, Kellond-Knight – Logarzo, Van Egmond, Yallop – Raso, Kerr, Foord. CT. Ante Milicic

NOTE: ammoniti 53′ Heglasn Minde (N), 95′ Utland (N), 105+2′ Risa (N) espulsi 104′ Kennedy (A)

VIDEO NORVEGIA AUSTRALIA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA