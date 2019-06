Diretta Norvegia Australia/ Streaming video tv: match aperto! (Mondiali femminili)

Norvegia Australia, in diretta dall’Allianz Riviera di Nizza, si gioca sabato 22 giugno alle ore 21.00 e sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiali di calcio femminile 2019 in svolgimento in Francia. Inizia la fase ad eliminazione diretta che mette subito di fronte due formazioni molto quotate alla vigilia. Entrambe le squadre si incrociano dopo il secondo posto ottenuto nei rispettivi gironi della prima fase. La Norvegia ha dovuto cedere la prima piazza alle padrone di casa della Francia, mentre l’Australia per la peggior differenza reti ha dovuto lasciare il primo posto all’Italia, ma è riuscita a relegare in terza piazza il Brasile, poi qualificato grazie ai ripescaggi.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Norvegia Australia sarà visibile in diretta tv sul satellite per gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 202, Sky Calcio Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA AUSTRALIA FEMMINILE

Aspettando il calcio d’inizio della partita, possiamo analizzare in maniera più accurata quelle che sono le probabili formazioni di Norvegia-Australia, in programma all’Allianz Riviera di Nizza, questa sera per i Mondiali di calcio femminile 2019. Le norvegesi scenderanno in campo con un 4-4-2 schierato con Hjelmseth; Wold, Mjelde ,Thorisdottir, Hegland-Minde; Leonhardsen-Maanum, Risa, Syrstad Engen, Reiten; Thorsnes, Herlovsen. Risponderà l’Australia con un 4-5-1 che impiegherà: Williams; Carpenter, Kennedy, Catley, Roestbakken; Gielnik, Logarzo, van Egmond, Gorry, De Vanna; Kerr.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Australia favorita per la vittoria contro la Norvegia. Quota per il segno 1 fissata a 2.80 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.40 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 2.25 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.60 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.20 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA