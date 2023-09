VIDEO/ Olanda Grecia (risultato 3-0) gol e highlights. Risorgono gli Orange (Euro 2024)

VIDEO OLANDA GRECIA 3-0

L’Olanda si rilancia per la qualificazione a Euro 2024, battendo a Eindhoven 3-0 la Grecia. L’Olanda si è subito messa in moto all’8′ con una conclusione di De Roon, mentre all’11’ è stato Siopis della Grecia il primo a finire nel libro degli ammoniti. Un tentativo di Rota per gli ellenici al 14′ è terminato lontano dal bersaglio, permettendo all’Olanda di prendere il controllo del campo. Al 17′, l’Olanda ha aperto le marcature con De Roon, che ha piazzato il pallone nell’angolino, diventando inarrestabile per Vlachodimos. Con il vantaggio, l’Olanda ha mostrato crescente fiducia, mentre la Grecia è stata chiamata a una reazione dopo un avvio difensivamente traballante. Dopo il gol, l’Olanda ha trovato spazio e ha colpito nuovamente prima dell’intervallo. Il secondo gol degli orange è arrivato al 31′, quando Dumfries ha innescato Cody Gakpo, il quale ha piazzato alle spalle di Vlachodimos. La Grecia ha vacillato ulteriormente, e al 39′, l’Olanda ha messo a segno il terzo gol. Ancora una volta, protagonista è stato Denzel Dumfries, che ha fornito un preciso cross per la testa di Weghorst, specialista del gioco aereo, che ha realizzato il 3-0, praticamente chiudendo la partita a favore degli olandesi già nel primo tempo.

L’Olanda ha iniziato il secondo tempo con De Vrij in difesa al posto di Aké, e con un vantaggio di tre gol poteva gestire facilmente la partita. La Grecia ha cercato di affidarsi alle giocate di Bakasetas, ma senza particolare ispirazione. Al 19′, è stata addirittura l’Olanda a sfiorare il quarto gol con una pericolosa conclusione di Xavi Simons. Le sostituzioni di Reijnders e Lang per De Roon e Gakpo non hanno cambiato la situazione, e con solo un quarto di partita da giocare, sembrava che l’Olanda avesse messo al sicuro la vittoria. Alla fine, l’Olanda ha sconfitto la Grecia per 3-0, compiendo un importante passo avanti verso Euro 2024. La squadra olandese è seconda nel gruppo con 6 punti, alla pari con la Grecia, ma con una partita in meno disputata. La Grecia ha mostrato una certa rassegnazione nella fase conclusiva della partita.

OLANDA: Flekken, Geertruida, van Dijk, Ake (dal 1′ st de Vrij), Dumfries (dal 39′ st de Ligt), De Roon (dal 20′ st Reijnders), de Jong (dal 32′ st Veerman), Blind, Simons, Weghorst, Gakpo (dal 20′ st Lang). A disposizione: Noppert, Verbruggen, Berghuis, Hartman, Koopmeiners, Malen, Wieffer. Allenatore: Koeman.

GRECIA: Vlachodimos, Rota (dal 25′ st Giannoulis), Retsos, Chatzidiakos, Tsimikas, Bakasetas (dal 32′ st Bouchalakis), Siopis, Kourbelis (dal 25′ st Koulierakis), Masouras (dal 25′ st Fountas), Pavlidis (dal 28′ st Giakoumakis), Mantalos. A disposizione: Athanasiadis, Paschalakis, Chatzigiovanis, Ioannidis, Limnios, Papanikolaou, Pelkas. Allenatore: Poyet.

Marcatori: al 17′ pt De Roon, al 31′ pt Gakpo, al 39′ pt Weghorst

Ammonizioni: al 43′ pt Ake (Olanda), al 45’+1 st van Dijk (Olanda), al 12′ pt Siopis (Grecia), al 44′ pt Tsimikas (Grecia), al 24′ st Kourbelis (Grecia), al 30′ st Mantalos (Grecia).

