Video/ Olanda Italia (2-3): azzurri chiudono al terzo posto, Chiesa in gol dalla panchina

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLANDA ITALIA: AZZURRI TERZI NELLA NATIONS LEAGUE!

Video Italia Olanda che inizia subito con la rete da parte della formazione di Roberto Mancini. Sblocca il match la rete del giocatore dell’Inter Federico Dimarco. L’azione parte proprio dei piedi del terzino sinistro italiano che pesca dall’altra parte Davide Frattesi, dopo un controllo all’interno dell’area di rigore di Gnonto. Sfera messa in mezzo rete, Retegui prova la rovesciata ma il suo tentativo termina tra i piedi di Raspadori che con un bellissimo colpo di tacco serve il giocatore dell’Inter. Raddoppio Italia che non tarda ad arrivare con il solito Dimarco che pesca Raspadori che nel tentativo di calciare viene fermato al limite, pallone su Gnonto pesca, dopo un rimpallo con il difensore avversario, Frattesi che da due passi non può sbagliare.

Diretta/ Olanda Italia (risultato finale 2-3): Chiesa chiude la partita (18 giugno 2023)

Secondo tempo che evidenzia il gol dell’Olanda con la rete di Bergwjin al termine di un’azione di Gakpo con Dimarcoi non perfetto in chiusura. Gol dell’ex tottenham che dura molto poco perchè la rete è quella dell’Italia con il pallone di Davide Frattesi che apre per Chiesa che punta Van Dijk e batte il portiere dell’Olanda portando la gara sul 1-3. Dentro Spinazzola fuori Dimarco, autore di una grandissima partita. Calcio di punizione di Koopmeiners con l’ultimo tocco, vincente, di Werghorst che batte Donnarumma ma c’è un controllo Var. Il Var decide di annullare la rete per posizione di fuorigioco. Accorcia ancora l’Olanda con la rete di Wijnaldum dopo un ottimo inseriemento senza palla.

DIRETTA/ Croazia Spagna (risultato finale 4-5): Furie Rosse, trionfo ai rigori! (18 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLANDA ITALIA: IL TABELLINO

OLANDA: Bergwijn S., Weghorst W., Wijnaldum G., Koopmeiners T., Veerman J., Bijlow J. (Portiere), Dumfries D., Geertruida L. (dal 1′ st Wijnaldum G.), van Dijk V., Ake N., Wieffer M. (dal 31′ st Veerman J.), de Jong F., Simons X. (dal 18′ st Koopmeiners T.), Malen D. (dal 1′ st Bergwijn S.), Gakpo C., Lang N. (dal 1′ st Weghorst W.). A disposizione: Blind D., Botman S., De Roon M., Flekken M. (Portiere), Malacia T., Noppert A. (Portiere), Timber J. Allenatore: Koeman R..

ITALIA: Chiesa F., Zaniolo N., Spinazzola L., Donnarumma G. (Portiere), Toloi R., Acerbi F., Buongiorno A., Dimarco F. (dal 29′ st Spinazzola L.), Frattesi D., Cristante B., Verratti M., Gnonto W. (dal 18′ st Zaniolo N.), Retegui M., Raspadori G. (dal 18′ st Chiesa F.). A disposizione: Barella N., Bonucci L., Darmian M., Di Lorenzo G., Immobile C., Jorginho, Meret A. (Portiere), Pellegrini Lo., Vicario G. (Portiere) Allenatore: Mancini R..

Probabili formazioni Croazia Spagna/ Quote: Ivan Perisic, una "nuova vita" da terzino (18 giugno)

Reti: al 23′ st Bergwijn S. (Olanda) al 6′ pt Dimarco F. (Italia) , al 20′ pt Frattesi D. (Italia) , al 28′ st Chiesa F. (Italia), 44′ st Wijnaldum (Italia) .

Ammonizioni: al 34′ pt Dimarco F., 46’st Barella 49′ st Acerbi (Italia), Weghorst 49′ st (Olanda)

© RIPRODUZIONE RISERVATA