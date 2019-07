Video/ Olanda Svezia (1-0 dts): highlights gol, oranje in finale (Mondiali femminili)

Si è dovuto andare ai tempi supplementari per decidere la seconda finalista dei Mondiali di calcio femminile 2019: alla fine però sono state le oranje campionesse d’europa in carioca ad avere la meglio colò risultato di 1-0. Come si vede nel video di Olanda Svezia la semifinale andata in scena ieri sera al Parc Ol di Lione è stata comunque oltre modo divertente, con le olandesi vere protagoniste: le ragazze di Wiegmann hanno subito approcciato la sfida in maniera molto aggressiva, mettendo da subito a ferro e fuoco la difesa delle svedesi. la Svezia ha resistito bene per i 90 minuti ma sul finale una certa stanchezza ha preso il sopravvento: è stato al 99’ minuti che è arrivata finalmente la rete che ha deciso il match a firma di Groenen. Al triplice fischio finale il verdetto è stato chiaro anche se nordiche hanno fatto di tutto per trovare il pareggio e rigiocarsi il tutto ai rigori.

IL TABELLINO

Olanda Svezia 1-0 (0-0 tr)

Reti: 99′ Groenen

OLANDA (4-3-3): van Veenendaal; van Lunteren, van der Gragt, Bloodworth, van Dongen; Groenen, van de Donk, Spitse; Beerensteyn (72′ van de Sanden), Miedema, Martens (46′ Roord). Ct: Wiegman

SVEZIA (4-2-3-1): Lindahl; Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson (111′ Andersson); Rubensson (78′ Zigiotti Olme), Seger; Jakobsson, Asllani, Hurtig (79′ Janogy); Blackstenius (111′ Larsson). Ct: Gerhardsson

Ammonite: Spitse (O), Zigiotti Olme (S), van de Donk (O)

Stadio Parc Ol (Lione) Arbitro: Beaudoin

VIDEO OLANDA SVEZIA, HIGHLIGHTS





