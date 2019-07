Diretta Olanda Svezia/ Streaming video Rai: semifinale di lusso (Mondiali femminili)

Olanda Svezia, in diretta dal Parc Olympique Lyonnais di Lione, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 3 luglio ed è la seconda semifinale ai Mondiali di calcio femminile 2019: sfida tutta europea tra due nazionali che sognano il primo titolo iridato, e che comunque fanno già parte dell’élite del calcio internazionale. L’Olanda ha purtroppo eliminato l’Italia in un quarto di finale che, dopo un primo tempo equilibrato, ha tirato decisamente dalla parte arancione: devastanti sui calci piazzati, le olandesi sperano adesso di confermare l’Europeo vinto due anni fa. Non sarà affatto semplice: la Svezia, seconda nel suo girone alle spalle degli Stati Uniti, è vice campione olimpica in carica e soprattutto ha sfatato il tabù Germania battendo ed eliminando una delle grandi favorite per vincere i Mondiali di calcio femminile 2019. Sarà dunque una partita che, almeno sulla carta, si presenta equilibrata ed entusiasmante: aspettando la diretta di Olanda Svezia, vediamo in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero presentare le loro nazionali sul terreno di gioco di Lione, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Svezia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (numero 57 del televisore) e Rai Sport + (58), dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati che potranno visitare anche il sito www.raiplay.it e seguire la semifinale in mobilità. Gli abbonati Sky avranno poi l’alternativa del canale Sky Sport Mondiali (numero 202) con possibilità di diretta streaming video su PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA SVEZIA

Sarina Wiegeman conferma per Olanda Svezia il 4-3-3 e le solite giocatrici: in porta il capitano Van Veenendaal, davanti a lei Van der Gragt e Bloodworth con Van Lunteren e Van Dongen che spingono sulle corsie laterali. In mezzo al campo la regia è di Van de Donk, Groenen è più che altro una centrocampista di rottura mentre Spitse ha grande qualità e infatti batte i calci piazzati. Davanti due frecce esterne come Van de Sanden e Martens, a fare da supporto alla prima punta Miedema. Nella Svezia peserà tanto la squalifica di Rolfo: al suo posto nel tridente offensivo potrebbe giocare Hurtig, che così completerebbe una linea che prevede ovviamente Blackstenius e Jakobsson ma anche una Asllani che si alza per formare di fatto un 4-2-3-1. A centrocampo allora resterebbe la cerniera formata da Rubensson e Seger; difesa con Fischer e Sembrant centrali davanti al portiere Lindahl, Glas e Eriksson saranno le due giocatrici che agiranno sulle fasce laterali.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha proposto le quote per un pronostico su Olanda Svezia: favorite le orange ma siamo in una situazione di equilibrio, visto che il segno 1 per il successo di questa nazionale vale 2,30 volte la somma giocata mentre il segno 2, che regola la vittoria delle scandinave, vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,25 volte quanto investito. L’eventualità del segno X è quella che regola il pareggio, e in questo caso vincereste un corrispettivo di 3,20 volte la somma messa sul piatto.



