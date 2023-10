Video/ Olbia Ancona (0-1) gol e highlights: Energe decisivo! (Serie C, 1 ottobre 2023)

VIDEO OLBIA ANCONA (0-1): LA PARTITA

L’Ancona espugna lo stadio Bruno Nespoli e conquista tre punti preziosissimi, al termine di questa gara valida per la sesta giornata del Girone B del campionato di Serie C. Nel primo tempo, dopo una prima mezz’ora equilibrata, l’Olbia prende in mano il controllo del match e crea tre palle gol clamorose negli ultimi 15 minuti: Contini non inquadra mai la porta da posizione favorevolissima, e cestina le tre chance incredibilmente. La formazione in maglia bianca torna negli spogliatoi recriminando molto e non riuscendo a capitalizzare quanto creato nei primi 45 minuti di gioco, nonostante l’atteggiamento propositivo mostrato.

Nella ripresa sono ancora i sardi a partire aggressivi, ma la prima chance nitida la crea la squadra biancorossa: Martina al 50esimo pesca Energe con i contagiri ed il numero 10 se lo divora clamorosamente. I bianchi reagiscono ma prima con Cavuoti, e successivamente con Ragatzu, vengono fermati da uno straordinario Perucchini, miracoloso in entrambe le situazioni. A 10 minuti dalla fine, quando tutto faceva pensare ad uno 0-0, i marchigiani trovano il gol vittoria: inserimento e stoccata potente di Energe, che con il mancino piega le mani a Rinaldi e stappa la lattina. Nel recupero Cavuoti ha sui suoi piedi la palla del pareggio, ma non trova la rete.

OLBIA ANCONA (0-1): IL TABELLINO

OLBIA: Rinaldi F., Montebugnoli M., Motolese M., Bellodi G., Arboleda C. (dal 38′ st Caggiu M.), Cavuoti N., Biancu R., La Rosa L., Scapin T., Contini G. (dal 14′ st Corti A.), Ragatzu D.. A disposizione: Palmisani L., van der Want M., Belloni L., Fabbri F., Incerti D. F., Mameli, Nanni N., Palomba L., Zallu F.

ANCONA: Perucchini F., Saco C. (dal 20′ st Mattioli A.), Marenco F., Dutu E., Martina A. (dal 37′ st Barnaba T.), Basso G., Paolucci L., Cella S., Peli L., Spagnoli A. (dal 5′ st Energe A.), Kristoffersen . J.. A disposizione: Testagrossa G., Vitali L., Agyemang G., Cioffi A., Clemente G., Gavioli L., Nador S., Paglialunga D., Useini D. Reti: al 35′ st Energe A. (Ancona) . Ammonizioni: al 24′ pt Biancu R. (Olbia), al 16′ st Motolese M. (Olbia) al 24′ pt Spagnoli A. (Ancona), al 7′ st Paolucci L. (Ancona).

