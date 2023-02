Video/ Olbia Entella (1-1) gol e highlights: pareggio stretto ai sardi (Serie C)

VIDEO OLBIA ENTELLA (1-1): LA PARTITA

Olbia es Entella si spartiscono la posta in palio in questo pomeriggio in terra sarda, dove i padroni di casa non riescono a conquistare tre punti che avrebbe meritato in questa gara valida per la ventisettesima giornata di Serie C, Girone B. Allo stadio Bruno Nespoli va in scena un primo tempo dove gli uomini con la casacca bianca dominano, ma alla prima azione concessa subiscono l’1-0: al 23esimo azione meravigliosa e passaggio geniale di Ramirez per Merkaj, che incrocia col sinistro non in maniera pulitissima, bacia il palo e insacca la rete del vantaggio. Pesano e non poco gli errori di Ragatzu, che prima si divora un gol da posizione favorevole, ed al 24esimo sbaglia il rigore conquistato da Dessena.

Nel secondo tempo è sempre la formazione sarda a partire forte, con Biancu che fa impazzire il pubblico con un controllo splendido, ma conclude a lato. L’ex attaccante del Cagliari, protagonista negativo della prima frazione di gioco, prova a caricarsi la squadra sulle spalle: prima si accentra e da fuori area lascia partire un tiro a giro sul quale Borra deve intervenire, poi, al 70esimo, semina il panico in area di rigore, fa fuori 4 uomini e mette in mezzo per Travaglini, che tutto solo non sbaglia il gol dell’1-1. Nel finale Sposito deve salire in cattedra, con un miracolo pazzesco sul colpo di testa ravvicinato di Sadiki. Anche l’Olbia prova a vincerla, ma manca di precisione nell’ultimo passaggio.

VIDEO OLBIA ENTELLA (1-1): TABELLINO

OLBIA: Sposito A., Arboleda C. (dal 41′ st Fabbri F.), Bellodi G., Biancu R., Brignani F., Corti A. (dal 22′ st Nanni N.), Dessena D. (dal 11′ st La Rosa L.), Emerson, Ragatzu D., Travaglini C., Zanchetta F. (dal 11′ st Contini G.). A disposizione: van der Want M., Babbi L., Boganini L., Contini G., Fabbri F., Incerti D. F., La Rosa L., Nanni N., Occhioni F., Secci V., Sperotto N., Sueva G.

ENTELLA: Borra D., Barlocco L. (dal 33′ st Favale G.), Chiosa M. (dal 40′ st Meazzi L.), Corbari A., Merkaj S., Parodi L., Rada A. (dal 20′ st Paolucci A.), Ramirez G. (dal 20′ st Morosini L.), Sadiki K., Zamparo L. (dal 33′ st Faggioli A.), Zappella D.. A disposizione: De Lucia V., Banfi E., Faggioli A., Favale G., Manzi C., Meazzi L., Morosini L., Paolucci A., Reali S., Siatounis A., Tascone S., Tomaselli G.

Reti: al 25′ st Travaglini C. (Olbia) al 24′ pt Merkaj S. (Entella) .

Ammonizioni: al 14′ st Sposito A. (Olbia), al 44′ st Brignani F. (Olbia) al 31′ pt Parodi L. (Entella).

