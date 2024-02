Video/ Olbia Gubbio (1-2) gol e highlights: decide Di Massimo su rigore (Serie C girone B, 25 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA GUBBIO (1-2): LA PARTITA

Il Gubbio vince in casa dell’Olbia grazie al calcio di rigore di Di Massimo nel finale. Occasione per Ragatzu che calcia sul secondo palo ma non trova la porta. Nel finale di primo tempo la sblocca il Gubbio. Di Massimo fa da sponda a Udoh che si gira in area e sigla. Vantaggio meritato da parte del Gubbio in un primo tempo equilibrato.

Ragatzu ci prova da fuori area, Greco respinge. Problema per Signorini che potrebbe dover abbandonare il campo. Catania in mezzo per Nanni che di testa la mette fuori. Traversa di testa di La Rosa, Nanni a porta vuota ribadisce in rete Nanni. Espulso Biancu! Proteste dopo il rigore assegnato al Gubbio, arriva il rosso diretto.Di Massimo calcia e la mette nell’angolino spiazzando il portiere avversario.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA GUBBIO (1-2): IL TABELLINO

OLBIA: Rinaldi F., Arboleda C. (dal 43′ st Fabbri F.), Palomba L., Motolese M., Montebugnoli M. (dal 31′ st Mordini D.), Dessena D. (dal 31′ st Bianchimano A.), La Rosa L., Cavuoti N. (dal 23′ pt Catania L.), Biancu R., Ragatzu D., Nanni N.. A disposizione: van der Want M., Guidotti S., Incerti D. F., Mameli A., Scapin T., Scaringi M., Zallu F.

GUBBIO: Greco S., Corsinelli F. (dal 32′ st Morelli G.), Tozzuolo A., Signorini A. (dal 16′ st Pirrello R.), Dimarco C., Brambilla A., Rosaia G., Bumbu J., Chierico L., Di Massimo A., Udoh P. (dal 32′ st Desogus J.). A disposizione: Vettorel T., Calabrese B., Guerrini V., Mancini C., Spina M.

Reti: al 39′ st La Rosa L. (Olbia), al 45’+2 pt Udoh P. (Gubbio) , al 45′ st Di Massimo A. (Gubbio) .

Ammonizioni: al 25′ pt La Rosa L. (Olbia), al 45’+4 pt Nanni N. (Olbia), al 19′ st Montebugnoli M. (Olbia), al 43′ st Motolese M. (Olbia) al 24′ pt Bumbu J. (Gubbio), al 3′ st Dimarco C. (Gubbio), al 41′ st Desogus J. (Gubbio).

Espulsioni: al 44′ st Biancu R. (Olbia).

