Video/ Olbia Livorno (1-1) highlights e gol: Cocco la riprende nel finale (Serie C)

Olbia e Livorno impattano sul pareggio grazie alle reti siglate da Mazzeo e Cocco. Risultato giusto per quello che si è visto sul rettangolo verde. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Ladinetti imbuca per Gagliano, Deverlan anticipa tutti. Di Gennaro tocca per Ladinetti che da fuori area non inquadra lo specchio. Deverlan per poco di testa non trova la deviazione vincente. Emerson ci prova con il sinistro, Romboli mette in angolo con un intervento non proprio impeccabile. Emerson la mette in mezzo da calcio d’angolo, Cocco di testa spreca in maniera incredibile. Olbia che fino ad ora ha costruito qualcosa in più rispetto alla compagine ospite. Pochi minuti alla fine di una prima frazione non proprio esaltante. Gagliano di sinistro, grande parata di Romboli. Olbia e Livorno rientrano negli spogliatoi con il risultato di zero a zero.

VIDEO OLBIA LIVORNO: IL SECONDO TEMPO

Marigosu scende sulla fascia e pesca Ladinetti che tutto da solo calcia oltre la traversa. Porcino prova a servire Murillo che non ci arriva. Mazzeo! Il Livorno la sblocca! Porcino assiste con un bel cross il compagno di squadra che arriva preciso all’appuntamento con il gol. Emerson persca Cocco di testa, Romboli compie un grande intervento e la mette in corner. I padroni di casa attaccano a testa bassa, la compagine ospite agisce in contropiede. Tornaghi protagonista in due occasioni tiene a galla i suoi. Cocco! Arriva il pareggio dell’Olbia. Emerson assiste il compagno che di testa trova la rete del pari. La sfida tra Olbia e Livorno termina in parità.

IL TABELLINO

Olbia (3-5-2): Tornaghi; Abboleda, Emerson, Altare; Pisano, Pennington (71′ Biancu), Giandonato (85′ D’Agostino), Pitzalis (46′ Marigosu), Ladinetti (87’Lella); Gagliano (71′ Udoh), Cocco. A disposizione: Barone, Cadili, Bernardina, La Rosa, Demarcus, Occhioni, Cossu All.: Canzi.

Livorno (4-3-3): Romboli; Parisi, Di Gennaro, Deverlan, Porcino; Haoudi, Agazzi, Nunziatini; Murilo (87′ Pallecchi), Mazzeo, Marsura. A disposizione: Neri, Marie Sainte, Pallecchi, Canessa, Fremura. All.: Dal Canto.

Arbitro: Longo di Paola

Reti: 65′ Mazzeo, 84′ Cocco

Note: angoli 5-7, ammoniti Pitzalis, Agazzi, Ladinetti, Murilo, recupero 1’+4′

