Video/ Lecce Cosenza (3-1) highlights e gol: dominio netto dei salentini

Il Lecce, alle prese con un virus stagionale – per fortuna il Covid non c’entra nulla – che mette KO Dermaku, Gargiulo e Rodriguez (quest’ultimo entrato solamente nei minuti finali del match valevole per l’11^ giornata di Serie B), riesce comunque ad avere vita abbastanza facile con il Cosenza, tra le mura amiche del Via del Mare i salentini si impongono per 3-1 e fanno un bel passo in avanti verso la testa della classifica.

Gara dominata dall’inizio alla fine dai padroni di casa che impiegano comunque mezz’ora a trovare la via del gol con Strefezza lasciato liberissimo dalla retroguardia silana, l’ala brasiliana ha tutto il tempo di prendere la mira, coordinarsi e far partire un rasoterra che si infila all’angolino con Vigorito che si tuffa con un attimo di ritardo. Nel recupero Coda intercetta il lancio lungo di Calabresi e ribadisce in rete mettendo la partita in ghiaccio ancor prima dell’intervallo.

IL SECONDO TEMPO

Alla ripresa delle ostilità gli ospiti non fanno in tempo nemmeno a imbastire un accenno di reazione: Espeto inventa un corridoio perfetto per Bjorkengren, nessuno dei giocatori di Zaffaroni gli va incontro e il centrocampista svedese deve solo pensare quindi a buttarla dentro per il tris che chiude definitivamente i giochi.

Prima del triplice fischio il Lecce va a un passo dal poker con Di Mariano e Calabresi che colpiscono un palo a testa, successivamente Caso approfitta dell’unico calo di tensione che gli avversari si concedono in novanta minuti per accorciare le distanze senza però riaprire la contesa. Coda fa pure doppietta con l’involontario aiuto di Pirrello la cui deviazione trae in inganno Vigorito, ma l’assistente di Santoro alza la bandierina segnalando una posizione di offside. Il Cosenza si ferma di nuovo dopo la bella vittoria contro la Ternana, alla compagine calabrese manca sicuramente quella continuità che le consentirebbe di occupare la parte sinistra della graduatoria.

VIDEO LECCE-COSENZA 3-1, IL TABELLINO

LECCE-COSENZA 3-1 (2-0)

LECCE (4-3-3): Bleve; Calabresi, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer (90’ Barreca), Blin (89’ Hjulmand), Bjorkengren; Strefezza (64’ Rodriguez), Coda, Di Mariano (79’ Listkowski). All. Marco Baroni.

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello (15’ Minelli), Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero (64’ Gerbo), Djavan Anderson (64’ Florenzi), Bittante (64’ Corsi); Gori, Caso (78’ Pandolfi). All. Marco Zaffaroni.

ARBITRO: Alberto Santoro (Sez. di Messina).

AMMONITI: 8’ Blin (L), 19’ Meccariello (L), 21’ Gori (C), 26’ Minelli (C).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 30’ Strefezza (L), 45’+2’ Coda (L), 47’ Bjorkengren (L), 67’ Caso (C).

