Video/ Olbia Pontedera (0-3) gol e highlights: tris esterno, i toscani ora volano (Serie C, 17 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA PONTEDERA (0-3): LA PARTITA

Tutto facile per il Pontedera di Massimiliano Canzi che affronta il proprio passato e sbanca lo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia con un netto 0-3. Match strano quello andato in scena tra la formazione sarda padrona di casa e il lanciatissimo undici toscano, ora nei piani alti della classifica: nel primo tempo, molto meglio i granata che però riescono a chiudere in vantaggio per 0-1 solo grazie a una clamorosa autorete confezionata da Zanchetta con la complicità dell’estremo difensore Rinaldi (11′). Nel corso della frazione Ignacchiti, Del Pupo e Nicastro vanni vicini pure al bis, mentre la reazione isolana è tutta nelle giocate di Ragatzu che prova a spaventare Vivoli.

Nel secondo tempo, invece, i bianchi tentano una timida reazione ma il gol già al 50′ di Del Pupo fa calare il sipario sui giochi. Al 57′ poi il neo entrato Nanni va vicino al punto che renderebbe più interessante l’ultima mezz’ora ma la cinica formazione di Canzi non perdona e al 67′ cala pure il tris grazie a un pregevole tiro a giro di Ianesi: poi c’è solo tempo per la girandola dei cambi, una chance per il gol della bandiera di Ragatzu al 90′ e poco altro. Con questo successo il Pontedera continua a volare in graduatoria e ora è a ridosso del gruppo di testa che lotta per un posto al sole nei play-off; nuovo KO per l’Olbia, il terzo nelle ultime cinque uscite e diciassettesimo posto a 17 punti che impone un cambio di marcia per non essere risucchiati ulteriormente nelle retrovie.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA PONTEDERA (0-3): IL TABELLINO

OLBIA: Rinaldi, Bellodi (37’st Palombi), Motolese, Montebugnoli, Arboleda, Zanchetta (15’st Contini), Dessena (25’st Mameli), Zallu, Biancu (25’st La Rosa), Scapin (1’st Nanni), Ragatzu. A disposizione: Palmisani, Van Der Want, Incerti, Mordini, Belloni, Fabbri, Gennari. Allenatore: Leandro Greco.

PONTEDERA: Vivoli, Espeche, Martinelli, Calvani; Perretta, Delpupo (21’st Guidi), Ignacchiti, Angori, Benedetti (34’st Fossati), Ianesi (41’st Salvadori), Nicastro (34’st Selleri). A disposizione: Lewis, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Paudice. Allenatore: Massimiliano Canzi.

Ammoniti: Scapin (O), Dessena (O), Nicastro (P), Ianesi (P), Selleri (P).

Reti: 11’pt autogol Zanchetta (O), 5’st Delpupo (P), 23’st Ianesi (P).

