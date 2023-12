Diretta/ Olbia Pontedera, streaming video tv: sardi in netta difficoltà (Serie C, 17 dicembre 2023)

DIRETTA OLBIA PONTEDERA, OSPITI IN FORMA

La diretta Olbia Pontedera, in programma domenica 17 dicembre alle ore 14:00, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone B. I sardi avevano iniziato bene il mese di novembre vincendo con il Pineto, ma il proseguo della stagione è stato molto negativo. In seguito al successo sopracitato, l’Oliba ha collezionato tre pareggi e tre sconfitte, un pessimo ruolino di marcia che ha inchiodato la squadra sarda al quindicesimo posto.

Il Pontedera è invece in zona playoff e le tre vittorie nelle ultime cinque contro Entella, Ancona e Gubbio hanno dato la spinta ai toscani per fare sempre meglio. Qualche sconfitta c’è stata, anche di recente, come quelle con Pescara e Padova, ma il Potendera può sicuramente essere soddisfatto delle proprie performance dato che se si tiene conto delle ultime dieci uscite, la squadra toscana ha collezionato 20 punti, seconda solo al Cesena.

OLBIA PONTEDERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Olbia Pontedera sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Olbia Pontedera sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OLBIA PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Olbia Pontedera vedono la squadra di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Rinaldi, terzetto arretrato composto da Palomba, Fabbri e Motolese. Sugli esterni agiranno Zallu e Arboleda con La Rosa e Zanchetta in mediana. Davanti Corti, Scapin e Contini.

Il Pontedera replica con il 3-4-2-1. Tra i pali Lewis, pacchetto difensivo formato da Calvani, Pretato e Guidi. A centrocampo, da destra verso sinistra, Ianesi, Marrone, Cate e Ambrosini. In attacco unica punta Selleri, supportato da Delpupo e Paudice.

OLBIA PONTEDERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Olbia Pontedera danno favorita la squadra di casa a 2.20. Secondo bwin, la X del pareggio è data a 2.90 mentre il 2 fisso a 3.10.

I bookmakers non pensano che questa gara sarà ricca di reti dato che l’Over 2.5 è quotato 2.60 mentre l’Under a 1.44. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.64.











