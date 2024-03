Video/ Olbia Recanatese (4-1) gol e highlights: super Ragatzu, è poker nel match-salvezza (Serie C, 17 marzo)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA RECANATESE (4-1): LA PARTITA

Finisce con un roboante 4-1 la sfida-salvezza tra Olbia e Recanatese nella cornice del “Bruno Nespoli”: grazie a un pomeriggio di grazia del solito Ragatzu e di Nanni, la formazione isolana di Marco Gaburro torna alla vittoria e lo fa contro la compagine marchigiana che alla vigilia la sopravanzava di otto lunghezze. Praticamente quasi senza storia la sfida con i bianchi che sbrigano la pratica già nel primo tempo, per 45′ da stropicciarsi gli occhi e a cui il pubblico sardo raramente aveva assistito quest’anno: avvio autorevole e i controllo per i bianchi che passavano in vantaggio al 17′ col primo gol stagionale di Montebugnoli. Poi ecco il lampo di un altro habitué: capitan Sbaffo con una grande rete impattava in pratica al primo tentativo al minuto 27. Ma invece di riaprire la contesa, era solo l’ultima battuta ospite in un copione oramai definito.

Infatti in 4′ i padroni di casa ritrovavano il vantaggio con Nanni (bravo a sfruttare una topica della difesa giallorossa) e faceva tris col rigore di Ragatzu, conquistato ancora grazie a Nanni: con tali premesse la ripresa era accademia, specialmente dopo che Ragatzu faceva doppietta e serviva il poker approfittando di un altro errore (palla persa da Shiba). Con più di mezz’ora da giocare, il match si chiudeva qui: lodevole almeno la reazione ospite alla ricerca del gol, mentre Meli negava il bis a Nanni e il pokerissimo agli isolani. L’Olbia resta penultimo ma sale così a quota 25, a -5 proprio dalla Recanatese, allontanando lo spettro della retrocessione diretta; brutta battuta d’arresto per i marchigiani, all’ennesimo KO in trasferta, che perdono una chance di avvicinarsi alle corregionali Ancona e Vis Pesaro in ottica play-out.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA RECANATESE (4-1): IL TABELLINO

OLBIA: Rinaldi, Palomba, Bellodi (21’ st Scaringi), Motolese, Arboleda (45’ st Zallu), Dessena (38’ st Bianchimano), La Rosa, Biancu, Montebugnoli. Ragatzu (45’ st Gennari), Nanni (33’ st Scapin). A disposizione: Van der Want, Incerti, Mameli, Fabbri, Guidotti). Allenatore: Marco Gaburro.

RECANATESE: Meli, Shiba (20’ st Veltri), Ferrante (33’ st Ferretti), Peretti, Rizzo, Carpani (1’ st Morrone), Raparo, Pelamatti, Sbaffo, Lipari (1’ st Ahmetaj), Melchiorri (23’ st Guidobaldi). A disposizione: Mascolo, Allievi, Prisco, Raimo, Mazia, Fiorini). Allenatore: Giacomo Filippi.

Ammoniti: Arboleda (O), Montebugnoli (O), Zallu (O).

Reti: 18’ Montebugnoli (O), 27’ Sbaffo (R), 31’ Nanni (O), 42’ rig. Ragatzu (O), 8’ st Ragatzu (O).

