Video/ Olbia Reggiana (1-2) gol e highlights: gli amaranto tornano in serie B!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI OLBIA REGGIANA: TUTTO NEL PRIMO TEMPO!

La capolista Reggiana vince sul campo dell’Olbia grazie a Cauz e Guiebre con Ragatzu che aveva trovato il momentaneo pareggio con una splendida punizione. Complice il pari interno dell’Entella contro la Recanatese gli amaranto festeggiano il ritorno in serie B. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Cauz! La Reggiana la sblocca dopo appena tre minuti di gioco! Rossi in mezzo, libera malissimo l’Olbia con la sfera sui piedi di Guglielmotti, Der Want compie due miracoli ma non può nulla su Cauz.

Olbia che sta provando a reagire ma fatica in fase di costruzione. Guiebre prova a partire in contropiede ma viene chiuso fallosamente da Arboleda. Abbiamo superato intanto il ventesimo minuto di gioco, Reggiana sempre avanti grazie alla rete siglata da Cauz. Bianco la mette in mezzo, Venturi respinge male, Ragatzu calcia al volo ma Rozzio salva tutto sulla linea. Ragatzu! Grandissimo gol su punizione! la sfera supera la barriera e termina la sua corsa all’incrocio dei pali! Guiebre! La Reggiana torna di nuovo avanti! Guglielmotti per Pellegrini che tocca di tacco, Arboleada lo anticipa ma la sfera arriva a Guiebre che la mette in rete. Emerson in mezzo per Biancu che di testa non trova la porta. Termina la prima frazione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI OLBIA REGGIANA: 3 PUNTI CHE VALGONO LA B!

Muroni entra in area e calcia ma non trova la porta. Palla in profondità della Reggiana, difesa dell’Olbia che sbaglia tutto e regala a Lanni la rete del tris, pallonetto che termina oltre la traversa. Prova Emerson, tiro centrale bloccato senza problemi da Venturi. Al momento pari tra Entella e Recanatese, con questo risultato la Reggiana è in serie B. Montalto calcia al limite dell’area ma colpisce Fabbri. Pochi minuti alla fine, Reggiana ad un passo dalla serie B. Quattro i minuti di recupero. Termina il match, la Reggiana conquista la promozione in serie B!

VIDEO GOL OLBIA REGGIANA, IL TABELLINO

Marcatori: 2′ Cauz, 37′ Ragatzu; 41′ Guiebre

Olbia: Van der Want, Brignani, Bellodi, Emerson (C) (85′ Gabrieli), Arboleda (85′ Corti), Dessena, Zanchetta (54′ La Rosa), Sperotto (72′ Fabbri), Biancu, Ragatzu, Nanni. A disposizione: Sposito, Incerti, Occhioni, Babbi, Panvini, Sueva. Allenatore: Roberto Occhiuzzi.

Reggiana: Venturi, Cauz, Rozzio (C), Laezza, Guglielmotti, Muroni (58′ Vallocchia), Rossi, Nardi (85′ Cigarini), Guiebre, Lanini (58′ Varela), Pellegrini (78′ Montalto). A disposizione: Voltolini, Rosafio, Fiamozzi, Luciani, Cremonesi, Capone, Hristov, Sciaudone. Allenatore: Aimo Diana.

Arbitro: Davide Di Marco (di Ciampino); assistenti: Giorgio Lazzaroni (di Udine), Giorgio Ravera (di Lodi); quarto ufficiale: Eugenio Scarpa (di Collegno).

