DIRETTA/ Olbia Reggiana video streaming tv: l’anno scorso fu un colpo emiliano

DIRETTA OLBIA REGGIANA: TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Olbia Reggiana, gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C, raggruppamento B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni disputati allo stadio “Bruno Nespoli”. Nell’impianto sportivo sardo le due compagini si sono trovate di fronte in una sola occasione: campionato di Serie C, girone B, stagione sportiva 2021/2022, partita terminata con la vittoria di misura degli ospiti grazie al gol firmato da Lanini su calcio di rigore.

Allargando il cerchio anche ai precedenti sul rettangolo verde dei granata possiamo annoverare altre due sfide: la prima il 9 ottobre 2021 terminata con la vittoria dei padroni di casa per 2-0 (doppietta di Lanini) e la partita di questo campionato terminata senza reti lo scorso 10 dicembre 2022. (Giulio Halasz)

DIRETTA OLBIA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Reggiana non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione di Olbia Reggiana sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

OSPITI VERSO LA SERIE B

Olbia Reggiana sarà in diretta dallo stadio “Bruno Nespoli”, alle ore 17:30 di sabato 15 aprile: si gioca per la 37^ e penultima giornata nel girone B di Serie C 2022-2023, ed è una partita a dir poco decisiva per la promozione della formazione ospite.

L’undici di mister Diana, infatti, dopo il poker rifilato alla Fermana e il contemporaneo pareggio della Virtus Entella a Lucca, comanda la graduatoria con due lunghezze di vantaggio sui liguri. Per i sardi, invece, ultime battute per mettere ufficialmente in archivio il discorso salvezza visto che la zona play-out è distante cinque lunghezze.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA REGGIANA

In vista della diretta di Olbia Reggiana andiamo a vedere le probabili formazioni delle due squadre. Tra i padroni di casa qualche defezione per mister Occhiuzzi: si tratta degli infortunati Boganini, Contini e Travaglini oltre ai lungodegenti Gelmi e Mordini. Torna dalla squalifica, invece, Zanchetta che dovrebbe riprendere posto accanto a Dessena a centrocampo in luogo di La Rosa.

In casa Reggiana obiettivo tre punti per mantenere la corsa verso la Serie B: in difesa davanti a Venturi, ballottaggio tra Luciani e Cauz con il secondo favorito per affiancare Laezza e Rozzio. A centrocampo sulle fasce Guglielmotti a destra con Guiebre a sinistra. Diversi dubbi in mezzo con il solo Kabashi sicuro di partire dal primo minuto. Mentre Rossi potrebbe prendere il posto di Cigarini in cabina di regia e l’altra maglia da titolare se la contendono Nardi, Vallocchia e Muroni Da scegliere anche la coppia d’attacco con almeno in tre a giocarsi i due posti: Pellegrini è il favorito, il suo partner dovrebbe Montalto in vantaggio su Varela.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche sul pronostico per la diretta di Olbia Reggiana. L'agenzia di scommesse Betfair ritiene favoriti per la vittoria gli ospiti: il segno 2 è, infatti, quotato a 1,65 mentre in caso di vittoria dei padroni di casa da parte dell'Olbia ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 4,85. L'ipotesi del pareggio si colloca, infine, a 3,40.











