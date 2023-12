Video/ Olbia Rimini (0-0) gol e highlights: poche le emozioni al Bruno Nespoli (6 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA RIMINI: LA SINTESI

Olbia e Rimini si dividono la posta in palio in un match avaro di emozioni. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Grande occasione per Ubaldi in area, ottimo Rinaldi in uscita. Mameli ci prova dal limite dell’area, palla fuori di pochissimo! Rimini che sfiora il vantaggio! Lamesta entra in area e calcia, Rinaldi respinge male, arriva Langella che calcia male e la mette fuori. Troise ha l’occasione da punizione, tiro da dimenticare. Problema per Scapin, vediamo se riuscirà a continuare. Pochi minuti alla fine della prima frazione, il ritmo è calato di molto. Marchesi dalla lunga distanza, Rinaldi non si fa sorprendere. La prima frazione termina a reti bianche.

DIRETTA/ Olbia Rimini (risultato finale 0-0): reti bianche al Nespoli (6 dicembre 2023, Serie C)

La Rosa perde la sfera, c’è Morra che però calcia debolmente. Ci prova Lamesta, palla alta. Marchesi calcia forte da fuori area, la sfera sfiora il palo! Il Rimini di mister Troise vuole difendere la striscia di imbattibilità. Rimini che prova l’assalto in questi ultimi minuti di gara. Contini calcia da fuori, tentativo rivedibile. Termina il match.

Video/ Olbia Perugia (0-1) gol e highlights: il Grifo vince al "Nespoli" con Paz! (Serie C, 3 dicembre 2023)

IL TABELLINO DI OLBIA RIMINI

OLBIA: 1 Rinaldi, 3 La Rosa, 4 Dessena, 5 Bellodi, 10 Ragatzu (30′ st 9 Corti), 20 Cavuoti (48′ st 29 Gennari), 23 Arboleda, 26 Mameli (19′ st 2 Zallu), 39 Motolese, 43 Montebugnoli, 67 Scapin (18′ st 11 Contini). A disp.: 12 Palmisani, 22 Van Der Want, 6 Incerti, 15 Zanchetta, 17 Palomba, 21 Biancu, 24 Belloni, 27 Fabbri. All. Greco

RIMINI: 91 Colombi, 5 Marchesi, 6 Gorelli, 9 Morra (41′ st 77 Selvini), 15 Gigli (32′ st 4 Pietrangeli), 19 Semeraro, 33 Langella, 34 Ubaldi (15′ st 11 Cernigoi), 70 Leoncini (32′ st 8 Delcarro), 73 Lamesta (41′ st 7 Capanni), 98 Lepri. A disp.: 22 Colombo, 14 Stanga, 20 Accursi, 25 Lombardi, 44 Iacoponi, 67 Rosini. All. Troise.

Diretta/ Vis Pesaro Rimini (risultato finale 1-1): pareggia Morra! (Serie C, 3 dicembre 2023)

ARBITRO: Dario Madonia di Palermo.

ASSISTENTI: Federico Linari di Firenze e Maurizio Barbiero di Campobasso.

4° UFFICIALE: Enrico Cappai di Cagliari.

RETI:

AMMONITI: Cernigoi, Gorelli, Semeraro.

NOTE. Corner: 2-5.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA RIMINI













© RIPRODUZIONE RISERVATA