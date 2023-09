Video/ Olbia Torres (0-3) gol e highlights: Scotto è il re del derby (Serie C, 16 settembre 2023)

VIDEO OLBIA TORRES (0-3): DERBY AGLI OSPITI

Il derby sardo è totalmente a favore della Torres. Al “Nespoli” di Olbia la gara non conosce storia tanto che gli ospiti rifilano tre gol ai padroni di casa e mantengono la vetta della classifica. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Il primo squillo del derby è affidato a Nanni che, arrivato al limite dell’area ospite, prova una conclusione che non crea grossi grattacapi a Zaccagno. Al 17’ pericolosa la Torres: Diakitè fraseggia bene con Giorico ma, da due passi, non trova la deviazione vincente. Alla mezz’ora è ancora Torres: Fischnaller si libera del diretto avversario e costringe Rinaldi alla grande parata. All’ultimo giro di lancette ecco il vantaggio della Torres: i padroni di casa si addormentano e Scotto ne approfitta per far partire un destro micidiale che vale il suo secondo gol stagionale.

SECONDO TEMPO

Ci si aspetterebbe la reazione dell’Olbia ma è sempre la Torres a rendersi maggiormente pericolosa: al 9′ ci prova il solito Scotto ma la sua punizione trova un grande intervento di Rinaldi. Al quarto d’ora, invece, è Diakitè a spaventare i padroni di casa ma la sua scivolata non inquadra lo specchio della porta. Al 23′, però, la squadra ospite capitalizza il forcing: Arboleda commette fallo in area di rigore e per l’arbitro ci sono gli estremi per il penalty. Dagli undici metri Scotto è implacabile, 0-2. L’Olbia prova a mescolare le carte: escono Contini e Bianco, in campo Conti e La Rosa. Ma la musica non cambia e, anzi, la Torres cala il tris: dopo un’azione insistita in area di casa è Liviero il più lesto ad anticipare tutti e a superare ancora Rinaldi.

IL TABELLINO

OLBIA: Rinaldi, Arboleda (dal 37′ st Fabbri), Bellodi, Motolese, Montebugnoli, Zanchetta, Incerti (dal 18′ st Scapin), Biancu (dal 28′ st La Rosa), Contini (dal 28′ st Corti), Nanni (dal 1′ st Cavuoti), Ragatzu D. A disposizione: Palmisani, van der Want, Caggiu, Palomba, Zallu.

TORRES: Zaccagno, Antonelli, Dametto, Idda, Zecca, Liviero, Giorico (dal 42′ st Lora), Kujabi (dal 21′ st Ruocco), Fischnaller, Diakite (dal 21′ st Mastinu), Scotto (dal 27′ st Cester). A disposizione: Garau, Petriccione, Fabriani, Goglino, Masala, Menabo, Nunziatini, Pelamatti, Pinna, Sanat, Siniega.

RETI: 45’+2 pt Scotto (Torres) , 24′ st Scotto (Torres) , 36′ st Liviero (Torres) .

NOTE: Ammoniti Bellodi, Cavuoti, Arboleda, Fabbri, Giorico.