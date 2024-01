Video/ Olbia Vis Pesaro (0-1) gol e highlights: Nicastro decide la sfida salvezza (14 gennaio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA VIS PESARO (0-1): LA PARTITA

La Vis Pesaro sbanca il Nespoli e supera l’Olbia grazie ad un gol realizzato da Nicastro. Padroni di casa in caduta libera con la quinta sconfitta di fila. La prima occasione è per la Vis Pesaro. Nicastro pesca Karlsson che appoggia per Nina, il suo tiro è facile preda di Rinaldi. Sponda di Karlsson per Nicastro che si gira e supera Rinaldi per il vantaggio della Vis Pesaro. L’Olbia attacca a testa bassa e nel finale di prima frazione prende una traversa con Ragatzu.

Nella ripresa Karlsson vede l’inserimento di Nina, palla in mezzo con Di Paola che calcia, respinge La Rosa. Nel finale occasione per Contini con il sinistro, Nicastro salva sulla linea di porta e diventa protagonista assoluto del match. Karlsson ha l’occasione del due a zero ma spreca in contropiede. La Vis Pesaro vince la sfida salvezza con l’Olbia che resta al penultimo posto.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA VIS PESARO (0-1): IL TABELLINO

OLBIA: Rinaldi F. (Portiere), Arboleda C. (dal 21′ st Zallu F.), Bellodi G., Motolese M., Montebugnoli M. (dal 6′ st Schiavone A.), Dessena D. (dal 30′ st Contini G.), La Rosa L., Scapin T. (dal 31′ st Gennari M.), Biancu R., Ragatzu D., Nanni N.. A disposizione: Incerti D. F., Mordini D., Palomba L., van der Want M. (Portiere), Zanchetta F.

VIS PESARO: Neri F. (Portiere), Ceccacci M. (dal 12′ st Mattioli A.), Rossoni S., Zagnoni D., Zoia R., Rossetti M., Di Paola M., Nina C. (dal 22′ st Obi J.), Karlsson O., Pucciarelli M. (dal 12′ st Iervolino A.), Nicastro F.. A disposizione: Afonso Peixoto, Foresta A., Gulli M., Kemayou N., Loru L., Mamona B., Molina J. I., Neri G. M., Polverino E. (Portiere)

Reti: al 28′ pt Nicastro F. (Vis Pesaro) .

Ammonizioni: al 36′ pt Dessena D. (Olbia), al 15′ st Ragatzu D. (Olbia) al 31′ pt Pucciarelli M. (Vis Pesaro), al 7′ st Ceccacci M. (Vis Pesaro).

