Video/ Olimpia Lubiana Reyer Venezia (93-104) gol e highlights: 24 punti per Tucker (Eurocup 17 gennaio 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI OLIMPIA LUBIANA REYER VENEZIA: LA SINTESI

All’Arena Stožice di Lubiana la Reyer Venezia supera in trasferta l’Olimpia Lubiana per 104 a 93 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo gli ospiti guidati da coach Spahija partono molto bene prendendo presto il controllo delle operazioni dimostrandosi non solo nettamente superiori in fase di realizzazione ma sapendo anche gestire meglio i possessi rispetto agli avversari di giornata.

Diretta/ Olimpia Lubiana Venezia (risultato finale 93-104): Reyer, successo esterno (Eurocup 17 gennaio 2024)

I minuti scorrono sul cronometro e gli sloveni provano ad invertire il trend iniziale della gara con un perentorio 34 a 25 che consente in ogni caso agli italiani di chiudere avanti al riposo almeno per il momento. Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto ammirato sul finire della frazione di gioco precedente ed infatti i biancoverdi continuano a macinare gioco rosicchiando punti agli orogranata come suggerito dall’importante 25 a 21 registrato anche grazie ad un gran lavoro in attacco.

Diretta/ Varese Venezia (risultato finale 92-103): la Reyer riparte con Simms e Wiltjer (14 gennaio 2024)

Nell’ultima parte dell’incontro i lagunari ritrovano quella brillantezza che li aveva contraddistinti in apertura e tornano così ad annichilire l’Olimpia, forse anche un po’ stanca a causa degli sforzi effettuati per acciuffare quantomeno il pareggio e prolungare le ostilità all’extra time. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche in questo quindicesimo turno di Eurocup 2023/2024 vale il record di 6-9 per la Reyer Venezia mentre la sconfitta casalinga costa lo 0-15 all’Olimpia Lubiana.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI OLIMPIA LUBIANA REYER VENEZIA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la formazione italiania, nonostante la superiorità finale al tiro fatta segnare dagli sloveni con il 53.3% contro il 50.6%, abbia ampiamente meritato di ottenere questo successo a cominciare dalla superiorità a rimbalzo, 41 a 32 totali dei quali 12 a 5 in attacco e 29 a 27 in difesa, ed anche grazie ad una migliore gestione dei possessi, 5 a 7 nelle palle perse e 5 pari nelle recuperate ma non va nemmeno dimenticato il 5 a 0 degli orogranata nelle stoppate. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero cinquantanove R. Tucker grazie ai 24 punti messi a segno per Venezia. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Reyer a causa del 22 a 21 nel computo dei falli personali.

Diretta/ Venezia Besiktas (risultato finale 106-96): Wiltjer 32 punti (Eurocup, 10 gennaio 2024)

OLIMIPIA LUBIANA – Blazic, Cobbs, Dragic, Matkovic, Scuka. A disposizione: Glas, Jones, Klobucar, Radicevic, Ravovic, Shashkov, Todorovic. Coach: Martic.

REYER VENEZIA – A disposizione: Brooks, Casarin, De Nicolao, Heidegger, Kabengele, O’Connell, Wiltjer. Coach: Spahija.

GUARDA IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI OLIMPIA LUBIANA REYER VENEZIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA