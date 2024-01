DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VENEZIA/ Video streaming tv: come andò all’andata? (Eurocup, oggi 17 gennaio 2024)

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VENEZIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Olimpia Lubiana Venezia ci presenta cinque precedenti in Eurocup: l’ultimo è ovviamente quello andato in scena lo scorso novembre nel girone di andata, terminato per 95-87 in favore della Reyer. Con quella vittoria Venezia ha anche preso il comando nel bilancio generale, che ci parla infatti di un 3-2 per gli orogranata: la Reyer però non ha mai vinto a Lubiana e questa sera dovrà sfatare un tabù, che è generale in questo testa a testa visto che nemmeno la squadra slovena è mai riuscita a festeggiare un successo a Taliercio, cosa che naturalmente ci presenta un quadro nel quale abbiamo avuto solo vittorie casalinghe.

L’ultima partita disputata all’Arena Stozice è di un anno fa: era il primo giorno di febbraio e l’Olimpia Lubiana si era imposta per 77-73 con un secondo tempo da 37-29, e Josh Adams MVP della partita grazie a 16 punti, 5/8 al tiro e 4 assist con anche ben 8 falli commessi. Venezia aveva avuto una doppia doppia da Mitchell Watt (12 punti e 10 rimbalzi) e 19 punti da Jayson Granger che però aveva tirato male dall’arco, chiudendo la sua partita con 2/8. Non resta adesso che scoprire come andranno le cose questa sera, e se finalmente la Reyer riuscirà a sbancare il parquet dell’Olimpia Lubiana prendendosi una vittoria che sarebbe molto importante. (agg. di Claudio Franceschini)

OLIMPIA LUBIANA VENEZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Olimpia Lubiana Venezia sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurocup delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurocup di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PARTITA DA VINCERE!

Olimpia Lubiana Venezia, che sarà in diretta dall’Arena Stozice alle ore 18:30 di mercoledì 17 gennaio, è valida per la 15^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2023-2024. Partita assolutamente da vincere: la Reyer si è rimessa in corsa con una fondamentale vittoria contro il Besiktas, dunque può ancora sperare di andare a prendersi il play in e oggi affronta una trasferta che, come detto, non si può sbagliare anche perché l’Olimpia Lubiana è la grande delusione di Eurocup e, clamorosamente, arriva a questo match con un record di 0 vittorie e 14 sconfitte.

Perdere contro una squadra a secco sarebbe clamoroso per Venezia, anche perché comunque la Reyer ha qualità: lo ha dimostrato in Serie A1 ottenendo il primo posto al termine nel girone di andata, lo sta tutto sommato facendo vedere anche in Eurocup anche se qui le difficoltà sono certamente maggiori. Vedremo allora quello che succederà nel corso della diretta di Olimpia Lubiana Venezia, mentre noi aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapido approfondimento sui temi principali dell’Arena Stozice.

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Olimpia Lubiana Venezia che si avvicina, noi possiamo dire che la vittoria che la Reyer si è presa nei confronti del Besiktas è stata fondamentale: perdere contro i turchi avrebbe significato, di fatto, abbandonare le speranze di volare al play in e ad un certo punto sembrava che fosse tutto finito o quasi. Venezia però è stata brava nel reagire alle difficoltà, riprendendo un Besiktas che aveva effettuato il sorpasso e prendendosi la vittoria: adesso per Neven Spahija si tratta di vincere questa sera e migliorare ancor più la situazione del girone.

Come già detto, Venezia occupa la settima posizione in classifica: non ha davanti altre squadre che sarebbero eliminate, ma è entrata nel quindicesimo turno dovendo recuperare due partite al Prometey e, dopo questa giornata, resteranno solo altre tre gare da disputare. La situazione per quanto riguarda la qualificazione rimane in bilico, ma la Reyer si è rimessa in corsa e adesso, pur avendo ancora pochi margini di errore, sa di poter proseguire l’avventura in Eurocup a patto che, appunto, non sbagli la partita contro il fanalino di coda Olimpia Lubiana.











