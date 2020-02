Video/ Olympiacos Arsenal (0-1): highlights e gol, Lacazette decisivo all’81’

L’Arsenal riesce nell’impresa di espugnare il campo dell’Olympiakos grazie ad un gol realizzato nel finale dal solito Lacazette che ha sbilanciato in favore dei Gunners il discorso qualificazione. Come si vede nel video di Olympiacos Arsenal, la squadra di Arteta ha saputo soffrire soprattutto in avvio di gara quando i greci trascinati da Valbuena sono riusciti a partire in maniera positiva e a sfiorare più volte il vantaggio, subendo poi la beffa nei minuti finali. Non passano nemmeno tre minuti e gli ellenici sfiorano l’immediato vantaggio con Valbuena che, liberato in area di rigore, ha calciato con potenza al volo trovando però la strepitosa respinta in tuffo di Leno. La reazione degli inglesi si concretizza solamente al 20’ quando Martinelli, dopo aver agganciato un complicato pallone, ha servito un pallone d’oro a Lacazette che ha malamente sprecato da ottima posizione calciando di poco fuori.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 58’ arriva il primo cambio dell’incontro deciso da mister Arteta che si è coperto inserendo un centrocampista come Ceballos al posto di un attaccante come Martinelli. Al 65’ arriva la prima sostituzione per gli ellenici che mandano in campo Fortounis al posto di Bouchalakis. Al 72’ miracolo di Leno che ha respinto in tuffo il colpo di testa da distanza ravvicinata di Ba; due minuti più tardi al 74’ ancora il portiere tedesco protagonista con una parata in due tempi sulla punizione velenosa calciata da Valbuena. Al 75’ una sostituzione per parte: Lovera ha rilevato Masouras mentre Pepe è subentrato a Willock. Un pò a sorpresa all’81’ si sblocca il risultato: Aubameyang avvia un’azione sulla sinistra servendo l’accorrente Saka, il cui perfetto cross rasoterra ha smarcato Lacazette che da due passi ha spinto in rete il pallone del vantaggio inglese. All’85’ i Gunners hanno l’occasione di raddoppiare quando Lacazette, ha concluso un contropiede micidiale con una potente conclusione che un pò troppo centrale è stato deviato in corner dall’attento portiere di casa. All’87’ ancora Arsenal con Papastatopoulos, il cui colpo di testa su un calcio di punizione è stato respinto dalla traversa.

