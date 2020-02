Diretta Olympiacos Arsenal/ Streaming video tv: i Gunners rischiano (Europa League)

Olympiacos Arsenal, che viene diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso il Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo, sarà una sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020. I greci non perdono da ben 3 mesi, dalla sconfitta in Champions League sul campo del Tottenham dello scorso 26 novembre. Una lunghissima serie positiva che ha portato gli ellenici ad essere ripescati in Europa League grazie al terzo posto strappato alla Stella Rossa, mentre in patria dopo l’ultimo 4-0 contro il Panionios l’Olympiakos ha mantenuto 2 punti di vantaggio sul PAOK Salonicco in testa alla classifica. Al Karaiskakis arriva un Arsenal che cerca di rincorrere le posizioni europee in Premier League dopo l’ultimo 4-0 al Newcastle, con la zona Champions che dista comunque ancora 7 punti per i Gunners, qualificati ai sedicesimi dopo il primo posto ottenuto nella fase a gironi davanti a Eintracht Francoforte e Standard Liegi. Londinesi vincenti 0-3 nell’ultimo precedente in casa dell’Olympiacos, sfida di Champions League del 9 dicembre 2015: protagonista assoluto fu il francese Olivier Giroud, autore di una tripletta.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olympiacos Arsenal si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 203, ovvero Sky Sport Football, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster dell’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS ARSENAL

Le probabili formazioni di Olympiacos Arsenal che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso il Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo. L’Olympiacos allenato dal portoghese Martins sceglierà il 4-4-2 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Sà; Elabdellaoui, Ba, Semedo, Tsimikas; Valbuena, Bouchalakis, Guilherme, Fortounis; El-Arabi, Soudani. Risponderà l’Arsenal guidato in panchina dallo spagnolo Arteta disposto con un 4-1-4-1 con questi uomini in campo: Leno; Maitland-Niles, Mustafi, Marì, Kolasinac; Torreira; Pépé, Ceballos, Willock, Martinelli; Nketiah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Olympiacos e Arsenal. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.95, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.35 e la vittoria in trasferta viene quotata a 2.35. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.75, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.95.



