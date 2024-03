Video/ Padova Albinoleffe (0-0) gol e highlights: Fusi viene fermato dalla traversa! (Serie C, 15 marzo 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS DI PADOVA ALBINOLEFFE: LA SINTESI

Allo Stadio Euganeo le squadre di Padova ed Albinoleffe si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Torrente partono forte affacciandosi pericolosamente in attacco con una doppia conclusione di Cretella deviata in corner al 6′ e gli ospiti guidati dal tecnico Lopez replicano invece all’11’ con un tiro largo di poco provato da Munari.

I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoscudati insistono cogliendo anche la traversa verso il 38′ tramite uno spunto poco fortunato di Fusi, su suggerimento di Palombi. Nel secondo tempo il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti i veneti mancano un’altra opportunità interessante con il solito Fusi intorno al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i blucelesti continuano ad avere qualche difficoltà di troppo nel proporsi in attacco ed i patavini si disperano all’81’ quando Zamparo non inquadra lo specchio della porta avversaria su lancio di Radrezza.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Cherchi, proveniente dalla sezione di Carbonia, ha estratto il cartellino giallo per due volte al fine di ammonire Borghini e Longo soltanto tra le file degli ospiti. Il punto conquistato in questo trentaduesimo turno di campionato permette al Padova di portarsi a quota 66 ed all’Albinoleffe di salire a 41 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO HIGHLIGHTS DI PADOVA ALBINOLEFFE: IL TABELLINO

Padova-Albinoleffe 0 a 0

PADOVA (4-3-3) – Donnarumma; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Favale; Cretella, Crisetig, Fusi; Liguori, Bortolussi, Palombi. A disp.: Mangiaracina, Zanellati, Perrotta, Radrezza, Crescenzi, Villa, Bianchi, Capelli, Tordini, Zamparo. All.: Torrente.

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Marietta; Borghini, Milesi, Baroni; Gușu, Doumbia, Agostinelli, Zanini, Munari; Zoma, Arrighini. A disp.: Pratelli, Moleri, Giorno, Marchetti, Brentan, Piccoli, Angeloni, Muzio, Saltarelli, Allieri, Gatti, Longo. All.: Lopez.

Arbitro: Luca Cherchi (sezione di Carbonia).

Ammoniti: 89′ Borghini(A); 90’+3′ Longo(A).

