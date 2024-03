DIRETTA/ Padova AlbinoLeffe video streaming tv: vantaggio veneto nei precedenti (Serie C, 15 marzo 2024)

DIRETTA PADOVA ALBINOLEFFE, TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Padova Albinoleffe. Prima di concentrarci sul presente, diamo un attimo uno sguardo sui testa a testa delle due squadre. Sui 24 precedenti, 12 sono stati vinti dai biancorossi mentre le altre 12 partite sono divise equamente in 6 successi per l’Albinoleffe e altrettanti pareggi. A livello di gol, il Padova nonostante abbia vinto il doppio delle partite rispetto a quelle dell’Albinoleffe, ha segnato dieci gol in più ovvero 40 a 30.

L’ultimo testa a testa è naturalmente quello dell’andata deciso da Villa in favore del Padova per 1-0 sul campo dell’Albinoleffe. La vittoria più recente dei biancocelesti è stata nel maggio del 2017 in occasione dei playoff di Lega Pro: decisivi i gol di Giorgione, Ravasio e Montella su calcio di rigore, rendendo vano il tentativo di rimonta di Mandorlini. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PADOVA ALBINOLEFFE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Padova Albinoleffe sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Padova Albinoleffe sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

DIFESA DI FERRO PER I LOMBARDI

La diretta Padova Albinoleffe, in programma venerdì 15 marzo alle ore 20:45, racconta della 32esima giornata di Serie C Girone A. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta esterna con la Giana Erminio per 2-0. Questo ko ha interrotto una striscia di nove partite di fila da imbattuti composta da sei vittorie e tre pareggi.

L’Albinoleffe è in un periodo molto particolare con zero gol fatti e altrettanti subiti negli ultimi 270 minuti: triplo 0-0 con Giana Erminio, Arzignano e Novara. In verità, anche nella quart’ultima partita l’Albinoleffe non ha preso alcuna rete, anzi, ha vinto 1-0 con rete di Gusu contro l’Alessandria.

PADOVA ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Padova Albinoleffe vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Donnarumma, difesa a quattro con Kirwan, Delli Carri, Faedo e Favale. A centrocampo Fusi, Radrezza e Varas mentre in avanti Liguori, Bortolussi e Capelli.

L’Albinoleffe replica con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Marietta, retroguardia composta da Saltarelli, Borghini e Milesi. Gli esterni saranno Doumbia e Munari mentre nella zona nevralgica del campo troveremo Piccoli, Brentan e Zanini. In attacco il duo Zoma-Longo.

PADOVA ALBINOLEFFE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Padova Albinoleffe favorita la squadra di casa a 1.39. Secondo sisal, la X vale 4.40 mentre il 2 fisso a 7.50.

Il segno Gol è offerto a 2.20 con l’esito opposto, No Gol, a 1.60. Infine l’Over 2.5 è quotato 1.91 contro l’1.77 dell’Under alla stessa soglia.

