Video/ Padova Fiorenzuola (2-1) highlights e gol: Ceravolo trascina gli euganei!

Il Padova non si ferma più: sesta vittoria consecutiva per gli euganei che battono in rimonta il neopromosso Fiorenzuola per 2-1 e staccano la Pro Vercelli reduce da due pareggi di fila, con il Sudtirol a -5 che deve però recuperare la gara con il Legnago Salus interrotta per maltempo. Ai valdardesi non è bastato giocare un primo tempo di grande personalità per strappare un risultato positivo su uno dei campi più difficili di tutta la Serie C.

I ragazzi di Tabbiani hanno affrontato la capolista a viso aperto, senza timori reverenziali, tanto che sono stati proprio gli ospiti a sbloccare la contesa con la conclusione vincente di Ferri sugli sviluppi di un calcio d’angolo: palla che sbatte sul palo e si posa in rete alle spalle di Antonio Donnarumma – proprio lui, il fratello maggiore di Gigio.

IL SECONDO TEMPO

Ci vuole ben altro per scalfire la corazzata di Pavanel, il tecnico dei biancoscudati nella ripresa si affida all’artiglieria pesante con Santini che semina il panico tra i difensori avversari e chiama più volte al dovere Battaiola. Sarà proprio il nuovo entrato a confezionare l’assist per Ceravolo che pareggia i conti al decimo del secondo tempo. Ovviamente i patavini non si accontentano del pareggio, bisogna consolidare il primato in classifica e approfittare delle debolezze dei rivali che nel frattempo hanno finito la benzina e non riescono più a contenere le avanzate degli attaccanti di casa.

Pompeu da Silva ubriaca Dimarco che può solamente abbatterlo dentro l’area di rigore, a pochi passi dall’arbitro Pascarella che vede tutto e non ci pensa due volte a indicare il dischetto. L’ex-attaccante di Benevento, Parma e Cremonese si incarica della battuta e con freddezza glaciale trasforma il penalty firmando il ribaltone che vale i tre punti. Al triplice fischio del direttore di gara i giocatori del Fiorenzuola si devono accontentare dei complimenti e delle pacche di incoraggiamento, ma avrebbero senz’altro preferito addormentarsi con un bottino ben più cospicuo.

VIDEO PADOVA FIORENZUOLA 2-1, IL TABELLINO

PADOVA-FIORENZUOLA 2-1 (0-1)

PADOVA (4-3-2-1): Donnarumma; Kirwan, Valentini, Monaco, Gasbarro; Jelenic (46’ Busellato), Saber (65’ Della Latta), Pompeu da Silva; Bifulco (46’ Santini), Chiricò (65’ Terrani); Ceravolo (83’ Andelkovic). All. Massimo Pavanel.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Potop, Ferri, Cavalli, Dimarco; Palmieri, Nelli (84’ Esposito), Currarino; Mamona, Tommasini (73’ Oneto), Bruschi (81’ Arrondini). All. Luca Tabbiani.

ARBITRO: Mattia Pascarella (sez. di Nocera Inferiore).

AMMONITI: 13’ Nelli (F), 28’ Currarino (F), 70’ Cavalli (F), 77’ Ferri (F), 79’ Dimarco (F), 81’ Santini (P).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 37’ Ferri (F), 55’ e 80’ rig. Ceravolo (P).

