Video/ Padova Juventus U23 (1-1) gol e highlights: un punto a testa (Serie C)

VIDEO PADOVA JUVENTUS U23 (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa per Padova e Juventus U23 allo Stadio Euganeo, al termine di questo match valido per la ventiduesima giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo parte subito forte la formazione bianconera, con Compagnon che ubriaca di finte la difesa avversaria e costringe Donnarumma al grande intervento dopo neanche un minuto di gioco. Al 19esimo, però, la sbloccano i padroni di casa: Jelenic si mette in proprio e va via sull’out di sinistra, mette un traversone basso insidiosissimo, sul quale si avventa Liguori, che a porta praticamente vuota insacca. Poco prima Sersanti aveva sfiorato il vantaggio, con una strepitosa conclusione.

Nel finale della prima frazione di gioco la formazione veneta sfiora a più riprese il raddoppio, ma Raina è decisivo con 2 interventi provvidenziali. Nella ripresa la Next Gen riparte con l’atteggiamento giusto, aggressivo, e con Barbieri si conquista un calcio di rigore importantissimo: al 47esimo Barrenechea è freddo ed insacca l’1-1 dagli 11 metri. Da questo momento in poi inizia il Liguori show, con il numero 21 biancoscudato che fa letteralmente impazzire la difesa piemontese, flirtando numerose volte con l’incrocio dei pali. Al 69esimo entra Piovanello, che restituisce brillantezza alle azioni del Padova, ma nel finale è la Juve a sfiorare il colpaccio, con Sekulov e Sersanti che si divorano i gol vittoria.

VIDEO PADOVA JUVENTUS U23 (1-1): IL TABELLINO

PADOVA: Donnarumma A., Belli F., Cretella C., Crivello R., De Marchi M., Gasbarro A. (dal 24′ st Delli Carri F.), Jelenic E. (dal 24′ st Piovanello E.), Liguori M., Russini S. (dal 35′ st Gagliano L.), Valentini N., Vasic A. (dal 42′ st Franchini S.). A disposizione: Rossi R., Zanellati A., Calabrese B., Delli Carri F., Franchini S., Gagliano L., Ilie M., Piovanello E., Radrezza I., (Portiere), Zanchi A.

JUVENTUS NEXT GEN: Raina M., Ake M. (dal 14′ st Mulazzi G.), Barbieri T., Barrenechea E., Besaggio M. (dal 14′ st Iocolano S.), Compagnon M. (dal 25′ st Sekulov N.), Huijsen D., Pecorino E. (dal 15′ st Cudrig N.), Riccio A., Savona N., Sersanti A.. A disposizione: Vinarcik J., Cotter Y., Cudrig N., Da Graca C. M., Iocolano S., Lipari M., Mulazzi G., Ntenda J., Nzouango F., Palumbo M., Poli F., Sekulov N., Turicchia R., Verduci G., Zuelli E.

Reti: al 20′ pt Liguori M. (Padova) al 2′ st Barrenechea E. (Juventus U23) .

Ammonizioni: al 7′ pt Crivello R. (Padova), al 45′ pt Donnarumma A. (Padova), al 14′ st Liguori M. (Padova), al 36′ st Gagliano L. (Padova) al 2′ pt Ake M. (Juventus U23), al 45’+1 pt Pecorino E. (Juventus U23), al 30′ st Barrenechea E. (Juventus U23).

