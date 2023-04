Video/ Padova Lecco (3-1) gol e highlights: goleada veneta (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PADOVA LECCO: VITTODIA FACILE DEI VENETI!

Andiamo a vedere il video dei gol e degli highlights di Padova lecco. Il Padova supera in scioltezza il Lecco grazie alle reti di Vasic, Jelenic e Russini, il Lecco aveva accorciato le distanze con Tordini. Con questo risultato il Padova resta sesto a quota 56 punti mentre il Lecco è secondo a quota 61. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Vasic! Padroni di casa in vantaggio! Russini in mezzo per Vasic che di testa non sbaglia. Tordini in mezzo, Donnarumma la mette in angolo.

Enrici calcia da fuori area, la sfera termina alta. Jelenic! Arriva il raddoppio del Padova! Valentini salva sulla linea su Giudici con Donnarumma che si esalta sul tocco a botta sicura di Mangni. Il Padova parte in contropiede con Bortolussi che assiste Jelenic, colpo di testa vincente. Il Padova spreca il tris! Jelenic serve Bortolussi che da solo contro Mengrati la mette fuori! Termina la prima frazione di gioco.

Russini recupera la sfera a centrocampo e poi sbaglia il servizio per Bortolussi. Tordini! La riapre il Lecco! Pinzauti in mezzo per il compagno di squadra che supera Donnarumma. Piovanello entra in area e calcia a botta sicura, salva tutto Melgrati. Tordini calcia da fuori area, Donnarumma blocca senza problemi. Russini! La chiude il Padova! Sbaglia tutto la difesa del Lecco, Russini da solo contro Melgrati chiude la gara. Franchini sfiora il poker! Tiro respinto da Melgrati, sulla ribattuta la spedisce incredibilmente oltre la traversa! Termina il match, vittoria meritata del Padova.

VIDEO GOL PADOVA LECCO, IL TABELLINO

PADOVA – LECCO 3-1

RETI: 5’ Vasic (P), 27’ Jelenic (P), 20’ st Tordini (L), 32’ st Russini (P)

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello (34’ st Zanchi); Vasic (11’ st Franchini), Radrezza (25’ st Cretella), Dezi; Jelenic (25’ st Piovanello), Bortolussi, Russini (34’ st Kirwan). A disp. Zanellati, Fortin, Ilie, Ceravolo, Curcio, Cannavò, De Marchi. All. Torrente.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici (9’ st Zambataro); Giudici, Girelli (1’ st Pinzauti), Galli (20’ st Ilari), Zuccon, Lepore; Tordini (37’ st Lakti), Mangni (1’ st Bunino). A disp. Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano, Bianconi, Ardizzone. All. Foschi.

ARBITRO: Perri di Roma 1.

AMMONITI: Mangni (L), Crivello (P), Giudici (L), Delli Carri (P), Zuccon (L), Franchini (P), Lepore (L), Dezi (P).

