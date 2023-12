Video/ Padova Lumezzane (1-1) gol e highlights: Moscati risponde a Capelli! (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PADOVA LUMEZZANE: LA SINTESI

Allo Stadio Euganeo le squadre di Padova e Lumezzane si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Torrente partono benissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio immediatamente al 6′ grazie alla rete messa a segno da Capelli, approfittando anche di una deviazione. Il suo compagno Liguori manca poi il bis subito al 12′.

I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Franzini reagiscono trovando il gol del pareggio al 27′ per merito di Moscati, bravo nel capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Calì. Nel secondo tempo i biancoscudati cercano di prendere in mano le redini del match fallendo pure un paio di opportunità per tornare avanti al 49′ con Villa ed al 53′ con Capelli. Nell’ultima parte dell’incontro gli euganei vanno a caccia del nuovo vantaggio con scarsa convinzione e Calì non inquadra il bersaglio all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Vergaro, proveniente dalla sezione di Bari, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Liguori e Fusi da un lato, Regazzetti, Calì e Moscati dall’altro. Il punto conquistato in questo sedicesimo turno di campionato permette rispettivamente al Padova di salire a quota 34 ed al Lumezzane di portarsi a 19 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PADOVA LUMEZZANE: IL TABELLINO

Padova-Lumezzane 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 6′ Capelli(P); 27′ Moscati(L).

Assist: 27′ Calì(L).

PADOVA (3-5-2) – Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Liguori, Bortolussi. A disposizione: Rossi, Zanellati, Favale, Perrotta, Granata, Bianchi, Kirwan, Dezi, Palombi, Toldo. Allenatore: Vincenzo Torrente.

LUMEZZANE (4-3-3) – Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Parodi; Pesce, Calì, Moscati; Spini, Gerbi, Cannavò. A disposizione: Galeotti, Troiani, Pogliano, Taugourdeau, Malotti, Ricci, Deratti, Scremin, Righetti, Kolaj. Allenatore: Arnaldo Franzini.

Arbitro: Giorgio Vergaro (sezione di Bari).

Ammoniti: 29′ Regazzetti(L); 36′ Calì(L); 41′ Liguori(P); 42′ Moscati(L); 87′ Fusi(P).

