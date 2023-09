Video/ Padova Novara (2-0) gol e highlights: euganei in vetta alla classifica (Serie C, 20 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PADOVA NOVARA: GRANDE VITTORIA DEI VENETI!

Il Padova si è imposto nettamente sul Novara per 2-0, dimostrandosi superiore e più bravo nello sfruttare le occasioni create nei novanta minuti. Grazie a questa vittoria, la squadra allenata da Torrente si porta in testa alla classifica del girone A di Serie C, a pari merito con Mantova e Virtus Verona. Un solo punto in quattro partite per i gaudenziani, che stanno vivendo un inizio di campionato da incubo: la panchina di Buzzegoli già traballa.

Fin dai primi minuti, gli euganei hanno mostrato un’attitudine dominante: già al 7’ Liguori metteva in difficoltà la difesa avversaria con una serie di accelerazioni, mentre gli ospiti non riescono a far emergere le loro qualità in fase offensiva. La partita, soprattutto nella prima frazione di gioco, non ha riservato grandi emozioni, ma intorno alla mezz’ora la musica cambia quando Capelli disegna una traiettoria perfetta per Varas che si tuffa di testa e insacca per il meritato vantaggio dei padroni di casa. Questo episodio suscita la reazione veemente dei gaudenziani che sfiorano il pari con Boccia e Scaringi, Donnarumma e Delli Carri si immolano e abbassano la saracinesca. In contropiede arriva il raddoppio Bortolussi che fa tutto alla perfezione e al pari del centrocampista ecuadoriano lascia il segno per la prima volta in stagione.

Nella ripresa il Novara fatica a rimettersi in carreggiata e il Padova sfiora in più occasioni con Delli Carri e Liguori che non inquadrano lo specchio della porta, successivamente Desjardins nega la doppietta personale a Varas e Bortolussi tenendo a galla i gaudenziani che però non creano assolutamente i presupposti per rimettere il risultato in discussione, sfruttando nel peggiore dei modi un calcio di punizione dal limite che avrebbe potuto mettere in seria difficoltà la retroguardia locale. Il verdetto del campo non ammette repliche, se c’è una squadra che meritava i tre punti era senz’altro quella di Torrente che ha tutte le carte in regola per puntare alla promozione diretta.

VIDEO GOL PADOVA NOVARA 2-0, IL TABELLINO

PADOVA-NOVARA 2-0 (2-0)

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Capelli, Radrezza, Fusi (69’ Bianchi), Varas (84’ Dezi), Favale (68’ Villa); Bortolussi (85’ Russini), Liguori (76’ Palombi). All. Vincenzo Torrente.

NOVARA (4-3-1-2): Desjardins; Boccia (77’ Caradonna), Scaringi, Khailoti, Urso; Bagatti (61’ Prinelli), Ranieri, Savini (61’ Calcagni); Catania (85’ Donadio), Rossetti, D’Orazio (61’ Gerardini). All. Daniele Buzzegoli.

ARBITRO: Dario Madonia (Sez. di Palermo).

AMMONITI: 48’ Bagatti (N), 70’ Crescenzi (P), 71’ Donnarumma (P).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 29’ Faras (P), 38’ Bortolussi (P).

