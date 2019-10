Video/ Padova Sambenedettese (2-0): highlights e gol. Patavini OK in casa

Il Padova piega la Sambenedettese nella ripresa grazie alle reti siglate da Rolando e Santini. Trillò ci prova da fuori area, sfera deviata in calcio d’angolo. La prima occasione è quindi per la compagine ospite. Gelonese con una botta da fuori area prova a sorprendere Minelli che risponde presente. La Sambenedettese è ben messa in campo, i padroni di casa faticano a costruire. Pesenti mette un cross che attraversa l’area, sinistro di Fazzi controllato da Santurro. Botta di Baraye dal limite dell’area, un difensore ospite respinge la minaccia. La prima frazione termina a reti bianche.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa grandissima azione di Volpicelli che entra in area e spedisce fuori. Rolando di testa su cross di Baraye per poco non trova il gol. Andelkovic per Soleri, Fazzi ferma con un fallo Miceli. Ronaldo la mette in mezzo su punizione, Pesenti per poco non ci arriva. Rapisarda stende Ronaldo in area, calcio di rigore per i padroni di casa. Ronaldo dal dischetto non sbaglia, padroni di casa avanti. Trillò sbaglia tutto e serve Santini che di destro fulmina per la seconda volta Santurro, il gol chiude la gara. Trillò commette un brutto fallo su Santini e si becca il rosso. L’episodio chiude definitivamente la contesa con i padroni di casa che conquistano tre punti meritati. La Sambenedettese ha combinato troppo poco nella fase offensiva per provare a mettere in difficoltà un Padova molto in palla.

