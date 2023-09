Video/ Padova Virtus Verona (2-0) gol e highlights: apre Villa, chiude Russini (24 settembre 2023)

Video Padova Virtus Verona che si apre con diverse occasioni nei primi 20 minuti della partita. Biancoscudati che partono benissimo sfidando il portiere avversario in più circostanze. Ci provano in ordine Delli Carri, Favale e Capelli ma nessuno dei tre riesce a sbloccare il match. Poco dopo c’è anche la prima munizioni della partita, se la becca il difensore degli ospiti Faedo. Ospiti che rispondono con la conclusione di Casarotto e poco dopo Toffanin. Occasioni super sia dalla parte che dall’altra, la prima con Casarotto, che deve fare i conti con Donnarumma, la seconda con Capelli, che per poco non batte il portiere avversario tentando il passaggio in mezzo al compagno. Squadra che fanno all’intervallo con il risultato di 0-0.

DIRETTA/ Padova Virtus Verona (risultato finale 2-0): rete di Russini (Serie C 24 settembre 2023)

Secondo tempo della sfida tra Padova e Virtus Verona che presenta ritmi sempre più alti così come della prima frazione di gioco. Tra le occasioni degne di nota c’è sicuramente quella della rete del vantaggio dei biancorossi, la firma è di Luca Villa. Per il centrocampista arrivato dalla Pergolettese prima rete in maglia Padova. Raddoppio Padova che porta la firma di Russini che, entrato dopo appena 60 secondi, chiude probabilmente la partita con un goal in diagonale con il piede destro. Nel finale assedio da parte degli ospiti che cercano di rispondere al goal subito senza riuscirci, il risultato finale è di 2-0 per il Padova che sale in classifica.

Video/ Virtus Verona Vicenza (1-1) gol e highlights: Ferrari risponde a Demirovic (20 settembre 2023)

VIDEO GOL PADOVA VIRTUS VERONA: IL TABELLINO

PADOVA: Donnarumma A. (Portiere), Belli F., Crescenzi L., Delli Carri F., Favale G., Fusi P., Radrezza I. (dal 32′ st Bianchi N.), Varas K., Capelli A. (dal 33′ st Kirwan N.), Bortolussi M. (dal 20′ st Palombi S.), Liguori M. (dal 38′ st Russini S.). A disposizione: Calabrese B., De Marchi M., Granata A., Leoni G., Rossi R. (Portiere), Villa L., Zanellati A. (Portiere)

VIRTUS VERONA: Sibi S. (Portiere), Cabianca E., Ruggero M., Faedo C., Toffanin F. (dal 35′ st Ambrosi G.), Demirovic E., Metlika A., Daffara M. (dal 35′ st Zarpellon L.), Danti D. (dal 20′ st Menato A.), Casarotto M., Gomez J. (dal 19′ st Manfrin G.). A disposizione: Begheldo G., Cellai L., Lodovici R., Mazzolo F., Mehic D., Ntube M. R., Voltan M. (Portiere), Zecchin A. (Portiere), Zigoni G.

Video/ Padova Novara (2-0) gol e highlights: euganei in vetta alla classifica (Serie C, 20 settembre 2023)

Reti: al 26′ st Villa L. (Padova) , al 38′ st Russini S. (Padova) .

Ammonizioni: al 17′ st Radrezza I. (Padova) al 11′ pt Faedo C. (Virtus Verona), al 37′ pt Casarotto M. (Virtus Verona), al 29′ st Ruggero M. (Virtus Verona).

VIDEO PADOVA VIRTUS VERONA: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA