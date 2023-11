Video/ Palermo Brescia (1-0) gol e highlights: Colibaly decide la gara del Barbera (Serie B, 8 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PALERMO BRESCIA: LA SINTESI

Allo Stadio Renzo Barbera il Palermo supera il Brescia per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Corini si propongono subito in avanti al 2′ con un tiro di Stulac parato da Lezzerini e gli ospiti allenati da mister Gastaldello replicano immediatamente con un paio di conclusioni di Moncini bloccate al 4′ ed all’8′ da Pigliacelli.

I minuti scorrono sul cronometro ed i rosanero si vedono costretti a sostituire prematuramente Ceccaroni con Marconi a causa di un infortunio al 22′ ma riescono comunque a passare in vantaggio al 27′ grazie alla rete messa a segno da Coulibaly, autore di un colpo di testa vincente su assist di Valente dalla destra. Nel secondo tempo i lombardi tornano in campo con l’obiettivo di raggiungere il pareggio ed è il solito Moncini a mancare il bersaglio di testa al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro le due compagini appaiono abbastanza confusionarie in fase di finalizzazione e l’allenatore dei siciliani Eugenio Corini, dopo esser già stato ammonito, viene espulso per proteste all’84’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giacomo Camplone, proveniente dalla sezione di Pescara, oltre ad aver espulso mister Corini per i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Mateju, Soleri, Corini e Lund da un lato, Dickmann, Cistana, Fogliata e Van de Looi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo recupero del secondo turno del campionato cadetto permette al Palermo di salire a quota 23 nella classifica della Serie B mentre il Brescia non si muove, rimanendo fermo a 13 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PALERMO BRESCIA: IL TABELLINO

Palermo-Brescia 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 27′ Coulibaly(P).

Assist: 27′ Valente(P).

PALERMO (4-3-3) – Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Stulac, Gomes, Coulibaly; Valente, Brunori, Mancuso. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Di Mariano, Insigne, Marconi, Nedelcearu, Buttaro, Soleri, Aurelio, Henderson. Allenatore: Corini.

BRESCIA (3-5-2) – Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Fogliata, Van de Looi, Bertagnoli, Huard; Borrelli, Moncini. A disposizione: Andrenacci, Fares, Bjarnason, Bianchi, Riviera, Maccherini, Galazzi, Olzer, Besaggio. Allenatore: Gastaldello.

Arbitro: Giacomo Camplone (sezione di Pescara).

Ammoniti: 1′ Dickmann(B); 17′ Cistana(B); 46′ Mateju(P); 55′ Fogliata(B); 73′ Soleri(P); 79′ Corini(P); 79′ Van de Looi(B); 88′ Lund(P).

Espulsi: 84′ Corini(P).

