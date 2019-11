Diretta Palermo Corigliano/ Streaming video tv: decima vittoria rosanero? (Serie D)

Palermo Corigliano, in diretta dallo stadio Renzo Barbera, si gioca alle ore 14:30 di domenica 3 novembre: siamo nella decima giornata del campionato di Serie D 2019-2020, e i rosanero puntano a continuare la loro straripante marcia in un girone I che stanno dominando. Rimasta l’unica squadra di tutto il campionato a punteggio pieno, il Palermo entra in questo turno con 8 punti di vantaggio sul Biancavilla, la principale inseguitrice: ci aspettavamo una formazione capace di portarsi subito in testa alla classifica ma i siciliani stanno facendo ancora meglio, riuscendo a vincere alcune gare dominandole e altre con il minimo sforzo, come successo la scorsa domenica sul campo del Nola. Un Palermo che ha anche una rosa ampia e può permettersi il turnover; oggi l’avversario è un Corigliano che viaggia nelle ultime posizioni della classifica e punta dunque alla salvezza, possibilmente evitando anche i playout. Vediamo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Palermo Corigliano; aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo valutare le scelte dei due allenatori provando a ipotizzare quali siano le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Corigliano non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma sappiamo ormai che le partite dei rosanero, nel campionato e nella Coppa Italia Serie D, sono state acquistate dal portale Eleven Sports che di conseguenza le fornisce in diretta streaming video. Sarà dunque possibile abbonarsi al servizio, con una sottoscrizione stagionale, oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo match, il cui prezzo è stato fissato all’inizio del campionato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CORIGLIANO

Rosario Pergolizzi potrebbe tornare a presentare alcuni titolari in Palermo Corigliano: Ficarrotta dunque si prepara a giocare come esterno in un tridente che sarà completato da Santana (o Felici, se il capitano dovesse riposare) e Ricciardo, che dovrebbe tornare dal primo minuto in luogo di Sforzini. A centrocampo Langella può prendere il posto di uno tra Kraja, Martin e Juan Mauri che sono tutti in discussione; difesa con Lancini (matchwinner a Nola) e Crivello favoriti per giocare al centro a protezione del portiere Pelagotti, sugli esterni agiranno invece Doda e Vaccaro. Il Corigliano di Fabio De Sanzo potrebbe confermare il 4-4-1-1 che ha fermato il Savoia: in porta D’Aquino, davanti a lui Strumbo e De Carlo con due terzini che potrebbero essere nuovamente Infusino e Capuozzo. Mediana a quattro, con Cito e Cosenza a prendersi responsabilità nel settore nevralgico lasciando a Khouaja e Nicodemo le corsie esterne; importante il ruolo di Catalano che dovrà fare da collante tra i reparti, abbassandosi a cercare palloni giocabili e supportando allo stesso tempo Talamo, che dovrebbe nuovamente giocare come prima punta.



