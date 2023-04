Video/ Palermo Cosenza (0-0) highlights: match soporifero (Serie B)

VIDEO PALERMO COSENZA: POCHE EMOZIONI AL BARBERA

Palermo Cosenza video e highlights della sfida valida per la 32esima giornata di Serie B. Un Palermo spento non riesce a battere il Cosenza al “Renzo Barbera”: match senza reti, che allontana ancora la zona playoff. I risultati del pomeriggio, infatti, non sono favorevoli alla squadra di Corini che sale a quota 43 punti, a tre lunghezze dal Pisa ottavo. Rosanero imballati, con poche idee, anche per merito di un ottimo Cosenza che ha sfiorato il gol della vittoria in almeno quattro occasioni. Pigliacelli ha salvato il risultato, evitando una sconfitta che sarebbe stata pesantissima. Un’occasione persa per i padroni di casa, che avrebbero dovuto vincere il match per cercare di rimanere attaccati al treno playoff: gli spareggi sono sempre lì ma occorre migliorare il gioco offensivo nelle prossime uscite.

Il Palermo inizia bene il match, con un palleggio sicuro e rapido: le triangolazioni tra Mateju, Saric e Segre sulla catena di destra mettono in apprensione il fianco cosentino. La padronanza di manovra, però, tende a svanire col passare dei minuti perché gli ospiti coprono benissimo gli spazi. Il Cosenza tende a ripartire in contropiede e dal ventesimo minuto inizia a prendere maggiore campo. Al 23’ Meroni sfiora il gol di testa ma Pigliacelli risponde benissimo e nega il vantaggio. La squadra di Corini manovra sino ai venti metri, poi incontra difficoltà nel trovare varchi liberi e tende a tornare nuovamente indietro, anche per il poco movimento senza palla. Il primo tempo termina senza sussulti, con nessuna vera occasione creata. Ad inizio ripresa il Palermo torna a muovere costantemente il pallone ma il trend della prima frazione non muta: pochi spazi e idee efficaci. Viali manda in campo D’urso e Delic al posto di Florenzi e Nasti; Corini risponde con Valente per Verre e Damiani per Saric. Il gioco è spezzettato, tanti falli che rallentano l’andamento del match, già compassato. All’84’ Meroni sfiora nuovamente il vantaggio, sempre su colpo di testa da calcio d’angolo. Nel primo minuto di recupero Vido calcia forte verso la porta di Micai ma il suo destro è largo. Il Cosenza va in rete con Delic in tap-in ma il calciatore è in offside e il Palermo si salva. Un istante dopo Pigliacelli miracoloso su D’Urso, altra parata importante del portiere rosanero. Termina, dunque, senza reti il posticipo del Barbera.

VIDEO PALERMO COSENZA, IL TABELLINO

PALERMO: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi (32′ st Sala); Segre (32′ st Tutino), Saric (23′ st Damiani), Gomes, Verre (23′ st Valente), Aurelio; Brunori (38′ st Vido), Soleri. A disp. Grotta, Massolo, Orihuela, Masciangelo, Broh, Lancini, Buttaro. All. Corini

COSENZA: Micai; Rispoli, Vaisanen (29′ pt Venturi), Meroni, Martino; Marras, Brescianini, Calò, Florenzi (22′ st D’Urso); Nasti (22′ st Delic), Finotto (44′ st Zilli). A disp. Marson, Salihamidzic, La Vardera, Cimino, Prestianni, Kornvig, D’Urso, Cortinovis, Arioli. All. Viali

ARBITRO: Sacchi di Macerata

AMMONITI: Brescianini (C), Marconi (P), Finotto (C), Florenzi (C), Mateju (P), Valente (P), Gomes (P).

