Video/ Palermo Marsala (3-1): highlights e gol. Decisivi i cambi di Pergolizzi

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Palermo Marsala 3-1, partita valevole per la 18^ giornata di Serie D girone I che si è conclusa con la vittoria dei rosanero che ritrovano i tre punti e conservano il primo posto in classifica tenendo a distanza il Savoia che continua a non perdere un colpo. Primo tempo equilibrato che si chiude con il calcio di rigore trasformato da Juan Mauri che a pochi istanti dalla pausa porta in vantaggio i suoi, facendo gioire il pubblico del Barbera che ha approfittato della bella giornata di sole e delle temperature tutt’altro che invernali per sostenere dal vivo la propria squadra nel cuore. All’inizio del secondo tempo le cose si complicano per i padroni di casa quando Pelagotti travolge Padulano all’interno dell’area di rigore, per l’arbitro Tesi non ci sono dubbi e indica senza indugi il dischetto. Dagli undici metri Balistreri ristabilisce la parità. Momentaneamente, perché Pergolizzi pesca non uno ma due assi nella manica: Langella e Silipo, cresciuto nelle giovanili della Roma e che i giallorossi hanno girato in prestito al club siciliano. Saranno proprio i nuovi entrati a fare la differenza e a indirizzare definitivamente il match tra il 73′ e il 93′. Quattordicesima vittoria in campionato per il Palermo che da oggi può fare affidamento su un giovane di belle speranze che deve ancora compiere 19 anni ma già in questi mesi potrà dare una grossa mano ai rosanero che vogliono tornare al più presto tra i professionisti dopo il fallimento che ha cancellato una grande piazza dal calcio che conta.

IL TABELLINO

PALERMO-MARSALA 3-1 (1-0)

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja (57′ Langella), Juan Mauri, Martinelli; Ficarrotta, Ricciardo (88′ Accardi), Felici (69′ Silipo). All. Rosario Pergolizzi.

MARSALA (5-3-2): Russo; Lo Cascio, Gallo, Scoppetta, Rizzo (87′ Lo Iacono), Inzoudine (77′ Maiorano); Candiano, La Vardera (81′ Celesia), Lorefice; Balistreri, Padulano. All. Nicolò Terranova.

ARBITRO: Leonardo Tesi (sez. di Lucca).

AMMONITI: Gallo (M), Pelagotti (P), Langella (P), Balistreri (M).

RECUPERO: 4′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 45’+4′ rig. Juan Mauri (P), 51′ rig. Balistreri (M), 73′ Langella (P), 90’+3′ Silipo (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI PALERMO MARSALA 3-1 (da elevensports.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA