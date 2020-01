Diretta Palermo Marsala/ Streaming video tv: i rosanero vogliono ripartire (Serie D)

Palermo Marsala sarà la terza partita che gli ospiti affronteranno con Nicola Terranova come allenatore: subentrato all’inizio di dicembre, si tratta del terzo tecnico stagionale per un Marsala che aveva iniziato il girone I di Serie D con Vincenzo Giannusa. Il quale era anche partito bene realizzando 14 punti in 11 giornate, ma dopo aver vinto sul campo della Roccella è andato incontro ad un pareggio e due sconfitte: il ko interno contro la Cittanovese gli è costato il posto, Antonio Torino si è seduto in panchina per la trasferta di Licata (persa 2-4) aspettando l’ufficialità di Terranova. Il terzo allenatore del Marsala ha esordito con una bella vittoria contro il Corigliano, squadra che si trova in zona playout; peccato che la settimana seguente i biancoblu siano caduti contro il Biancavilla, perdendo altro contatto da quei playoff che sulla carta sarebbero un obiettivo concreto, ma che in questo momento si stanno oltremodo allontanando. Oggi Terranova se la vede con la capolista, vedremo cosa succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Marsala, domenica 5 gennaio 2020 alle ore 14.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre o sul satellite. E’ prevista l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports.it. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione Elevensports, scaricabile sugli store online.

I TESTA A TESTA

Palermo Marsala è una partita che si è giocata soltanto una volta: le due squadre non si erano mai incrociate in precedenza, va ricordato soprattutto che la formazione rosanero ha passato praticamente tutti i primi anni del XXI secolo tra Serie A e Serie B e dunque non ha avuto occasione di affrontare il Marsala. Lo scorso 1 settembre dunque abbiamo avuto il primo testa a testa, valido ovviamente per la prima giornata del girone I di questo campionato di Serie D, giocato al Nino Lombardo Angotta: sulla panchina del Marsala sedeva ancora Vincenzo Giannusa in seguito esonerato. Il Palermo aveva avuto un approccio non semplicissimo al campionato di quarta divisione: schierato con il rombo di centrocampo e la coppia Ricciardo-Felici davanti (con Kraja come trequartista), aveva dovuto aspettare il minuto 82 per vincere la partita. Nel primo tempo Antonio Russo aveva parato un rigore a Ricciardo, poteva essere un cattivo presagio ma poi Raimondo Lucera, entrato 17 minuti prima per rafforzare l’attacco, aveva infilato la porta dei padroni di casa regalando al Palermo i primi tre punti della stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Palermo Marsala, domenica 5 gennaio 2020 alle ore 14.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie D 2019-2020. Dopo lo 0-0 interno contro il Troina nell’ultimo impegno di campionato del 2019, i rosanero hanno visto vacillare le certezze di quella che sembrava una rapida e inarrestabile risalita verso i professionisti. Con 2 sconfitte e 2 pareggi subiti nelle ultime 7 sfide di campionato, il Palermo ha visto avvicinarsi a sole 3 lunghezze di distanza l’agguerrito Savoia alla vetta del girone I di Serie D, col discorso promozione che sembra ora inaspettatamente riaperto. La squadra di Rosario Pergolizzi dovrà ora sfruttare la chance contro un Marsala ancora invischiato in zona play out, seppur a 2 sole lunghezze dalla salvezza diretta. Marsala sconfitto dal Biancavilla nell’ultimo impegno disputato in campionato e sconfitto in 5 delle ultime 6 partite affrontate, con un’unica vittoria in casa contro il Corigliano che ha permesso alla squadra allenata da Terranova di restare a galla, pur vedendosi di nuovo invischiata nella lotta per non retrocedere.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO MARSALA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Palermo Marsala, domenica 5 gennaio 2020 alle ore 14.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie D. Il Palermo allenato da Rosario Pergolizzi sceglierà il 4-3-2-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Ficarrotta, Felici; Ricciardo. Risponderà il Marsala guidato in panchina da Terranova con un 4-2-3-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Russo; Lo Cascio, Monteleone, Montuori, Lo Iacono; La Varder, Ferchichi; Padulano, Candiano, Pucci; Balistreri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Palermo e Marsala di Serie D, ecco che l’agenzia Snai propone a 1.45 la quota relativa al successo interno, a 4.75 la quota riferita all’eventuale pareggio e a 6.00 la quota offerta per il successo in trasferta. Per tutti coloro che punteranno invece sul numero di gol complessivo realizzato nel corso della partita, l’over 2.5 sarà quotato 1.55 e l’under 2.5 sarà proposto a una quota di 2.45.



