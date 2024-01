Video/ Palermo Modena (4-2) gol e highlights: la risolve Soleri! (20 gennaio 2024)VIDE

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PALERMO MODENA: LA SINTESI

Palermo e Modena, la partita ha visto il Palermo ottenere un vantaggio iniziale di 1-0, grazie a una rete segnata da Segre in modo spettacolare. La situazione è stata creata da un’azione brillante, in cui Segre si è distinto per la sua intelligenza tattica e il senso di posizionamento in campo. La giocata decisiva è iniziata quando un compagno di squadra di Segre ha effettuato un passaggio illuminante, mettendo la palla al posto giusto. Segre, con prontezza e astuzia, si è gettato in mezzo agli avversari, ricevendo il passaggio con precisione. La sua capacità di anticipare la difesa avversaria e posizionarsi strategicamente gli ha permesso di essere nel posto giusto al momento giusto. Dopo aver ricevuto il passaggio, Segre ha concluso con un tiro sicuro e ben collocato, riuscendo a superare il portiere avversario e portare il Palermo in vantaggio. La rete ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi e ha evidenziato la coesione e l’efficacia del gioco di squadra. Il Modena, ora in svantaggio, cercherà sicuramente di reagire e invertire la situazione. D’altra parte, il Palermo cercherà di consolidare il proprio vantaggio e mantenere il controllo del gioco. Con ancora molta partita da disputare, la situazione potrebbe evolvere, ma la rete di Segre rimane uno dei momenti salienti di questa prima fase del match. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi in questa partita avvincente tra Palermo e Modena.

Palermo e Modena, il risultato è attualmente di 2-1 a favore del Palermo. La partita è stata caratterizzata da una serie di emozioni, con il Palermo che ha segnato due gol e il Modena che ha ridotto lo svantaggio grazie a Battistella. Il giocatore Brunori ha giocato un ruolo chiave nel raddoppio del Palermo, contribuendo a portare il punteggio su 2-0. Tuttavia, il Modena ha reagito prontamente, dimezzando lo svantaggio con una rete realizzata da Battistella. La marcatura di quest’ultimo ha ridato speranza alla squadra ospite, ponendo fine al primo tempo con un risultato di 2-1. La partita si è dimostrata vivace e combattuta, con entrambe le squadre che cercano di imporsi. Il Modena, con la rete di Battistella, ha dimostrato di avere la capacità di rispondere alle azioni avverse e rimanere in partita. Il secondo tempo promette ulteriori emozioni, con entrambe le squadre che avranno l’opportunità di cambiare le sorti del match. Resta da vedere se il Palermo manterrà il proprio vantaggio o se il Modena riuscirà a compiere una rimonta.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PALERMO MODENA, IL SECONDO TEMPO

Palermo e Modena, la partita ha vissuto un’ulteriore sviluppo significativo, con il Modena che è riuscito a pareggiare il punteggio portandolo sul 2-2. La rete è stata realizzata da Abiuso dopo una bella azione corale della squadra ospite. L’azione corale del Modena ha dimostrato una sincronia e una precisione nell’attacco, culminando con il tocco vincente di Abiuso. La squadra ospite ha saputo sfruttare al meglio le proprie risorse offensive, creando un’opportunità che ha portato al gol dell’attaccante. Il pareggio del Modena ha sicuramente cambiato il volto della partita, rendendo il match ancora più avvincente. Entrambe le squadre cercheranno ora di prendere l’iniziativa e ottenere la vittoria. La reazione del Modena testimonia la loro resilienza e la volontà di competere al massimo livello. Con il punteggio ora bloccato sul 2-2, il resto del secondo tempo promette ulteriori emozioni e colpi di scena. La partita rimane aperta e incerta, con entrambe le squadre che lotteranno per ottenere il massimo risultato possibile.

PALERMO VICENZA, IL TABELLINO

PALERMO: Pigliacelli M. (Portiere), Graves S., Nedelcearu I., Ceccaroni P., Lund K. (dal 30′ st Aurelio G.), Henderson L. (dal 9′ st Vasic A.), Gomes C., Segre J., Insigne R. (dal 9′ st Di Mariano F.), Brunori M. (dal 39′ st Mancuso L.), Di Francesco F. (dal 30′ st Soleri E.). A disposizione: Buttaro A., Coulibaly M., Kanuric A. (Portiere), Mateju A., Nespola M. (Portiere), Ranocchia F., Valente N. Allenatore: Corini E..

MODENA: Gagno R. (Portiere), Ponsi F. (dal 12′ st Riccio A.), Zaro G., Pergreffi A., Corrado N., Magnino L. (dal 1′ st Strizzolo L.), Gerli F., Battistella T., Tremolada L. (dal 12′ st Abiuso F.), Gliozzi E. (dal 13′ st Bozhanaj K.), Manconi J. (dal 34′ st Palumbo A.). A disposizione: Cauz C., Cotali M., Falcinelli D., Mondele L., Seculin A. (Portiere), Vandelli F. (Portiere), Vukusic R. Allenatore: Bianco P..

RETI: al 8′ pt Segre J. (Palermo) , al 35′ pt Brunori M. (Palermo) , al 43′ st Soleri E. (Palermo) , al 45’+6 st Soleri E. (Palermo) al 31′ pt Battistella T. (Modena) , al 14′ st Abiuso F. (Modena) .

AMMONIZIONI: al 45’+3 pt Brunori M. (Palermo) al 7′ pt Ponsi F. (Modena), al 23′ pt Tremolada L. (Modena), al 38′ pt Pergreffi A. (Modena), al 31′ st Strizzolo L. (Modena), al 39′ st Abiuso F. (Modena).

