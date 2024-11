VIDEO PALERMO SAMPDORIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Renzo Barbera le compagini di Palermo e Sampdoria non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini del video Palermo Sampdoria con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i liguri si vedono immediatamente costretti a sostituire Romagnoli con Ferrari già intorno al 3′ per colpa di un infortunio rimediato ad una caviglai ed i siciliani cercano di proporsi in zona offensiva con scarsa efficacia al 6′ tramite una giocata poco fortunata di Diakité.

Passano i minuti e gli uomini di mister Dionisi collezionano diverse occasioni fallite con Di Francesco al 18′, Ranocchia al 21′ e con Henry, sia al 24′ che al 31′, per poi subire pure il gol del vantaggio blucerchiato a firma Tutino, intorno al 38′. I rosanero, però, reagiscono a dovere e trovano la rete del pareggio verso il 45’+3′ per merito di Di Francesco, bravo a capitalizzare sull’assist offertogli dal suo compagno di squadra Verre.

Nel secondo tempo Desplanches non si lascia sorprendere al 49′ deviando in calcio d’angolo lo spunto di Tutino e nemmeno il suo corrispettivo Silvestri si fa battere da Ranocchia su punizione al 53′. Questo duello si ripete pure nel finale al 58′ ed i blucerchiati mancano il bersaglio con Pedrola al 62′. Le Aquile sfiorano il colpaccio all’82’ ed all’89’ con Le Douaron e Silvestri disinnesca pure il tentativo di testa di Baniya al 90’+4′.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Doveri, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo Venuti all’80’ e Ferrari al 90’+2′ tra le file degli ospiti. Il punto maturato tramite il pareggio concretizzatosi in questa quattordicesima giornata di campionato permette al Palermo di toccare quota 18 ed alla Sampdoria di raggiungere i 16 punti nella classifica della Serie B 2024/2025.

VIDEO PALERMO SAMPDORIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS