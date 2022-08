Video/ Parma Bari (2-2) gol e highlights: girandola di emozioni al Tardini (Serie B)

VIDEO PARMA BARI (2-2)

Parma e Bari si dividono la posta in palio nella gara che ha aperto la nuova stagione della serie B, ci saranno molte emozioni nel video Parma Bari 2-2. Accade tutto nella prima frazione con Man che apre le danze dopo appena tre minuti di gioco. Ma Antenucci, su rigore, e Folorunsho la ribaltano. Nel finale di prima frazione Mihaila su punizione ristabilisce la parità. Nel secondo tempo i ritmi calano e le emozioni latitano per un giusto risultato di parità. Andiamo ora a ripercorrere le fasi saliente del match. Dennis Man! Parma avanti dopo appena tre minuti di gioco! Azione personale di Man che supera un difensore e poi non lascia scampo a Caprile. Giallo per Terranova che aveva commesso un brutto fallo su Vazquez. Bella occasione per Cheddira, Chichizola interviene bene. Rigore a favore del Bari! Estevez commette fallo in area su Cheddira, il direttore di gara indica il dischetto. Antenucci prova il cucchiaio ma si fa parare il tiro da Chicizola! Attenzione, il rigore va ripetuto. Antenucci questa volta non sbaglia, pareggio del Bari.

Primi dieci minuti di gioco subito scoppiettanti. Vazquez prova a servire Inglese che non aggancia. Mihaila si mette in proprio e prova il tiro a giro, sfera fuori davvero di poco. Man serve per Mihaila, tiro a botta sicura che trova la grandissima parata di Caprile! Gara che non accenna a diminuire d’intensità. Bernabè calcia da fuori area, ancora bravo Caprile. Folorunsho! La ribalta il Bari! Cheddira, dopo una grandissima azione, serve il compagno di squadra che con il destro da fuori area sigla un grandissimo gol. Valenti perde la testa su Cheddira e lo stende, alla fine arriva un giallo per entrambi. Vazquez ci prova su punizione ma centra la barriera. Vazquez dopo un buco della difesa del Bari, a volo con il sinistro centra il palo! Caprile compie una grandissima parata su Vazquez! Miracolo incredibile. Mihaila! Grandissima punizione, la barriera del Bari si apre per il pareggio meritato del Parma! Mihaila in ritardo su Pucino, giallo. Termina una bellissima prima frazione sul due a due.

VIDEO PARMA BARI: SECONDO TEMPO

Mihaila entra in area palla in piede ma viene chiuso prima di tirare. Botta entra in area e calcia, para facile Chichizola. Ricci crossa dentro per Cheddira che non ci arriva per pochissimo. Grandissima occasione per Juric che in area si gira e calcia, Caprile para facile. Iniziativa pregevole di Botta che viene chiuso prima di calciare. Seconda frazione calata di intensità rispetto ad un primo tempo a ritmi altissimi. Folorunsho prova a pescare la doppietta, tiro fuori. Siamo intanto giunti al settantesimo minuto di gioco, resiste il risultato di parità. Quindici minuti alla fine di una bella sfida tra Parma e Bari. Girandola di cambi nelle due squadre. Mallamo in ritardo su Camara, arriva il giallo. Azione personale di Mihaila che però calcia alto. Camara cross e pesca Tutino, il tiro a volo non trova la porta. Delprato in mezzo, para facile Caprile. Squadre che sembrano accontentarsi del pareggio. Termina in parità il match che ha aperto la nuova stagione di serie B. Succede tutto nella prima frazione con le reti siglate da Man, Antenucci, Folorusho e Mihaila. Nella seconda frazione ritmo che cala notevolmente ed emozioni che latitano. Alla fine un pari giusto tra Parma e Bari che si sono affrontate a viso aperto.

VIDEO PARMA BARI: IL TABELLINO

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez (dal 1′ st Juric), Bernabè (dal 26′ st Benedyczak); Man (dal 26′ st Camara), Vazquez (dal 30′ st Tutino), Mihaila; Inglese (dal 12′ st Sohm)

A disposizione: Corvi, Borriello, Balogh, Bonny Ange-Yoan, Coulibaly, Circati, Zagaritis. Allenatore: Pecchia

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho (dal 36′ st Galano); Botta (dal 26′ st Mallamo); Antenucci (dal 44′ st Bosisio), Cheddira (dal 36′ st Cangiano)

A disposizione: Frattali, Polverino, D’Errico, Gigliotti, Mazzotta, Bellomo, Dorval.

Allenatore: Mignani

Marcatori: 3′ Man (P), 11′ Antenucci rigore (B), 35′ Folorunsho (B), 46′ Mihaila (P)

Ammonizioni: Estevez, Valenti, Cheddira, Mihaila, Bernabè, Mallamo, Del Prato

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 4 nel secondo.











