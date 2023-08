Video/ Parma Cittadella (2-0) gol e highlights: a segno Benedyczak e Bernabé! (Serie B, 26 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA CITTADELLA: LA SINTESI

Allo Stadio Ennio Tardini il Parma supera il Cittadella per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Pecchia partono fortissimo riuscendo a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Benedyczak, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Kastrati nei confronti di Partipilo. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Gorini reagiscono affacciandosi pericolosamente in zona offensiva al 18′ e poi al 23′ con Mastrantonio oltre che con Carissoni al 39′.

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed infatti sono i ducali a trovare il gol del raddoppio immediatamente al 47′ con Bernabé, capitalizzando l’assist offertogli proprio dal neo entrato Begic. Nell’ultima parte dell’incontro Bernabé manca la doppietta personale nel recupero al 90’+2′ a causa di un intervento di Kastrati.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Ghersini, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Hernani da un lato, Mastrantonio e Frare dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo secondo turno del campionato cadetto permettono al Parma di portarsi a quota 6 nella classifica della Serie B staccando in questo modo i diretti rivali di giornata del Cittadella, rimasti appunto fermi a 3 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA CITTADELLA: IL TABELLINO

Parma-Cittadella 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 2′ RIG. Benedyczak(P); 47′ Bernabé(P).

Assist: 47′ Begic(P).

PARMA (4-2-3-1) – Chichizola; Delprato, Balogh, Osorio, Coulibaly; Estevez, Hernani; Partipilo, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.

CITTADELLA (4-3-1-2) – Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio; Amatucci; Magrassi, Pittarello. Allenatore: Edoardo Gorini.

Arbitro: Davide Ghersini (sezione di Genova).

Ammoniti: 11′ Mastrantonio(C); 35′ Frare(C); 56′ Hernani(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA CITTADELLA













