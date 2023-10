Video/ Parma Como (2-1) gol e highlights: raddoppio decisivo di Charpentier! (Serie B, 20 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA COMO: LA SINTESI

Allo Stadio Ennio Tardini il Parma supera il Como per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Pecchia cominciano alla grande la sfida riuscendo appunto a passare in vantaggio subito all’8′ grazie alla rete messa a segno da Man, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Benedyczak sugli sviluppi di un calcio di punizione. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Longo tentano di reagire affidandosi alle sortite offensive di Cutrone, pericoloso in maniera particolare al 41′ forzando Chichizola alla parata in calcio d’angolo. Il suo collega Ioannou non combina poi di meglio sparando largo da posizione favorevole intorno al 45′.

Nel secondo tempo i lombardi suonano la carica con un tiro sbilenco provato da Verdi al 48′. Gli emiliani non si lasciano impressionare e vanno a caccia del raddoppio con Colak al 50′, Bernabé al 52′ e Benedyczak di testa al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i gialloblu raddoppiano al 74′ per merito del gol trovato da Charpentier, su suggerimento di Hernani, ed i lariani accorciano inutilmente il distacco nel recupero al 90’+2′ con il gol siglato da Barba, con l’aiuto di Arrigoni.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Zufferli, proveniente dalla sezione di Udine, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Bernabé e Circati da un lato, Abildgaard e Curto dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo decimo turno di campionato permettono al Parma di salire a quota 23 nella classifica della Serie B mentre il Como non si muove, rimanendo fermo a 14 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA COMO: IL TABELLINO

Parma-Como 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 8′ Man(P); 74′ Charpentier(P); 90’+2′ Barba(C).

Assist: 8′ Benedyczak(P); 74′ Hernani(P); 90’+2′ Arrigoni(C).

PARMA (4-2-3-1) – Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Di Chiara; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Benedyczak; Colak. A disposizione: Turk, Corvi, Osorio, Balogh, Estevez, Charpentier, Begic, Bonny, Ansaldi, Hainaut, Mihaila, Zagaritis. Allenatore: Fabio Pecchia.

COMO (3-5-1-1) – Semper; Curto, Odenthal, Barba; Cassandro, Bellemo, Abildgaard, Baselli, Ioannou; Verdi; Cutrone. A disposizione: Vigorito, Sala, Solini, Chajia, Gabrielloni, Blanco, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia, Cerri, Vignali, Mustapha. Allenatore: Moreno Longo.

Arbitro: Luca Zufferli (sezione di Udine).

Ammoniti: 7′ Abildgaard(C); 20′ Curto(C); 51′ Bernabé(P); 87′ Circati(P).

