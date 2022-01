Video/ Parma Frosinone (0-1) gol e highlights: Cicerelli pesca il jolly da fuori area

VIDEO PARMA FROSINONE 0-1

Risalgono ulteriormente le quotazioni del Frosinone che dopo aver fatto piangere la capolista Pisa piega anche il Parma nell’anticipo della 20^ giornata di Serie B, di cui ammiriamo gli highlights nel video Parma Frosinone 0-1. I ciociari espugnano il Tardini con il risultato di 0-1 conquistando così la terza vittoria consecutiva che li proietta a ridosso delle posizioni di vertice. Serata molto fredda nel capoluogo emiliano con la temperatura vicina allo zero, il clima rigido intorpidisce i giocatori in campo, soprattutto i padroni di casa che non riescono a produrre veri e propri pericoli dalle parti di Ravaglia, mentre se non altro gli ospiti riescono a scaldare i guantoni di Buffon, soprattutto con un ispiratissimo Zerbin che non fa mai dormire sonni tranquilli ai difensori ducali. Primo tempo tutt’altro che spettacolare e che non passerà di certo alla storia del calcio, qualche emozione in più a inizio ripresa con gli uomini di Grosso che provano a premere con un po’ più di convinzione sull’acceleratore, né Garritano né Ciano riescono a scalfire l’ex-portiere della Juventus e della Nazionale.

La partita non vuole saperne di sbloccarsi e così i due allenatori devono attingere dalla panchina per fare la differenza, e sarà proprio Cicerelli, appena entrato, a pescare il jolly da fuori area infilando il pallone all’angolino con un bolide imparabile anche per il campione del mondo 2006. La sfortuna si accanisce sulla squadra di Iachini con Vazquez che scheggia la traversa a portiere battuto, mentre Inglese viene murato per due volte da Gatti che si rifugia in calcio d’angolo mettendo così al sicuro i tre punti. “Le voci di mercato? In questo momento sono un giocatore del Frosinone e penso solamente a dare il massimo e lottare fino alla morte per questa maglia, non esiste nessun’altra squadra per me” ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport, nel post-partita, il difensore centrale, senza dubbio tra i migliori in campo.

VIDEO PARMA FROSINONE 0-1, IL TABELLINO

PARMA-FROSINONE 0-1 (0-0)

PARMA (3-5-2): Buffon; Del Prato, Danilo, Cobbaut; Rispoli (88′ Man), Vazquez, Schiattarella, Sohm (68′ Juric), Costa (67′ Coulibaly); Mihaila (58′ Inglese), Benedyczak (68′ Bonny). All. Giuseppe Iachini.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Barisic, Gatti, Szyminski, Casasola; Lulic (65′ Novakovich), Ricci (70′ Maiello), Boloca; Garritano (90′ Tribuzzi), Ciano (71′ Cicerelli), Zerbin (71′ Canotto). All. Fabio Grosso.

ARBITRO: Antonio Di Martino.

AMMONITI: 13′ Szyminski (F), 16′ Sohm (P), 45′ Ricci (F), 49′ Lulic (F), 50′ Del Prato (P).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 72′ Cicerelli (F).



