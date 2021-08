Video/ Parma Lecce (1-3) highlights e gol. I salentini espugnano il Tardini

Il Lecce espugna il Tardini di Parma ed accede ai sedicesimi di Coppa Italia. Al vantaggio di Brunetta hanno risposta Coda, doppietta, e Tuia come possiamo ammirare nel video Parma Lecce 1-3. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Ci prova subito Coda ma Colombi è attento. Brunetta! La sblocca il Parma. Iacoponi serve l’argentino che con un bel sinistro supera Gabriel. Juric perde un pallone sanguinoso in uscita, la sfera viene recuperata da Coda che trova subito il pari! Man imbuca per Iacoponi che parte in contropiede, da solo contro Gabriel spreca malamente. Grandissima parata di Gabriel su Man che aveva calciato a botta sicura. Ancora bravo Man che serve un bel pallone per Brunetta, l’argentino per poco non trova la doppietta personale. Coda ci prova da fuori area ma trova Colombi ben piazzato. Abbiamo superato intanto il ventesimo minuto di gara per un match molto divertente. Benek appoggia per Iacoponi, tiro con il destro che termina alle stelle. Il Lecce sfiora il vantaggio! Olivieri calcia a botta sicura ma Osorio salva sulla linea. Tuia! Arriva il vantaggio del Lecce! Su un calcio d’angolo bel colpo di testa che supera Colombi. Man pesca Valenti, tiro da fuori area che trova la grande riposta di Gabriel. Termina la prima frazione di gioco, il Lecce ha ribaltato il risultato grazie alle reti siglate da Coda e Tuia. La prima frazione termina con il Lecce avanti per due reti ad uno.

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol live: Venezia e Toro ok ai rigori!

VIDEO PARMA LECCE: SECONDO TEMPO

Azione personale di Man che supera Lucioni e calcia, para Gabriel. Coda stoppa la palla in area e calcia, la sfera termina alta. Parma che sta provando in tutti i modi a riequilibrarla. Il Lecce parte in contropiede con Strefezza, quest’ultimo entra in area di rigore e poi spreca. Coda! Arriva il tris del Lecce! Sohm perde la sfera che viene recuperata da Vera, sfera per Coda che chiude la contesa. Inglese ci prova da fuori area, para facile Gabriel. Botta di Rodriguez che trova la grande risposta di Colombi. Termina il match, il Lecce supera il Parma e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove incontrerà lo Spezia.

Diretta/ Torino Cremonese (risultato finale 4-1 dcr) sbagliano Ciofani e Castagnetti

IL TABELLINO

Parma: Colombi, Gagliolo, Iacoponi D., Brunetta, Vazquez, Juric, Benedyczak (25′ st Inglese), Sohm, Osorio, Valenti (27′ st Balogh), Man (15′ st Tutino). A disposizione: Turk, Iacoponi S., Dierckx, Brugman, Camara, Busi. Allenatore: E. Maresca

Lecce: Gabriel, Vera, Lucioni, Coda, Olivieri (15′ st Paganini), Tuia, Helgason (15′ st Strefezza), Gendrey (36′ st Calabresi), Blin, Majer (36′ st Björkengren), Hjulmand (43’st Rodriguez). A disposizione: Bleve, Borbei, Monterisi, Bjarnason, Vulturar, Burnete, Milli. Allenatore: M. Baroni

Marcatori: 7′ pt Brunetta, 9′ pt e 31′ st Coda, 40′ pt Tuia

Diretta/ Venezia Frosinone (risultato finale 9-8): decisivo l'errore di Gatti!

Ammoniti: 27′ pt Gendrey, 1′ st Olivieri, 13′ st Sohm

Recupero: 3′ pt, 5′ min st.

VIDEO PARMA LECCE





© RIPRODUZIONE RISERVATA