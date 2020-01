Video/ Parma Lecce (2-0): highlights e gol. Cornelius porta i ducali al 7^ posto!

Dopo il tonfo con la Dea, i ducali tornano a vincere nella 19^ giornata del Campionato di Serie A e volano alla settima posizione della classifica a un passo dalla zona Europa: come si vede nel video di Parma Lecce, la squadra di D’Aversa realizza un’ottimo 2-0 contro i pugliesi, a un passo dalla zona retrocessione. Venendo al match va detto che al via sono proprio i giallorossi a partire con energia: pure però sono stati i ducali a firmare la prima azione da gol già al 14’ con Kucka, il cui colpo di testa però non centra il bersaglio. La sfida dunque si fa presto davvero molto intensa: il Lecce aggredisce ma è il Parma a cogliere le occasioni migliori in area. Pure però si arriva all’intervallo a reti ancora bianche. E’ dunque nella ripresa che si decide il posticipo della Serie A. Gli emiliani questa volta partono forte e già al 57’ arriva la prima rete per i ragazzi di D’Aversa, a firma di Iacoponi: i giallorossi si sbilanciano dunque in avanti alla ricerca del pareggio, ma la difesa dei padroni di casa al Tardini pare impenetrabile. Tempo poco è poi ancora il Parma a fare male: al 72’ arriva la rete di Cornelius che fissa il 2-0 finale: nel finale i pugliesi provano ancora a farsi avanti ma neppure i cambi effettuati di Liverani hanno successo. Il triplice fischio finale sancisce il successo emiliano.

IL TABELLINO

Parma-Lecce 2-0

Marcatori: 12′ st Iacoponi, 27′ st Cornelius

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Iacoponi, Grassi (31′ st Scozzarella), Inglese (25′ st Cornelius), Hernani Jr (39′ st Gervinho), Kurtic, B. Alves (cap.), Gagliolo, Kucka, Darmian, Kulusevski. A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Brugman, Laurini, Siligardi, Sprocati, Pezzella. All.: D’Aversa

U.S. LECCE: Gabriel, Petriccione, Lucioni, Donati, Mancosu (cap.) (19′ st Lapadula), Falco, Rossettini, Deiola (42′ st Rispoli), Babacar (33′ st Vera), Dell’Orco, Tachtsidis. A disposizione: Vigorito, Chironi, Riccardi, Meccariello, Dubickas, Gallo, Maselli, Laraspata. All.: Liverani

Arbitro: Sig. Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Sigg. Dario Cecconi di Empoli e Valerio Colarossi di Roma 2. IV Uomo: Sig. Simone Sozza di Seregno. V.A.R.: Sig. Davide Massa di Imperia. A.V.A.R.: Sig. Stefano Liberti di Pisa.

Note – Calci d’angolo: 6-5. Ammoniti: Hernani (P), Petriccione (L), Inglese (P), B. Alves (P), Darmian (P). Recupero: 0’pt, 3’st. Spettatori 15.258 (13.102 abbonati, 1.596 ospiti) per un incasso di 176.620,71 Euro

